В школах и детских садах Сахалина и Курил проведут практические тренировки по противодействию терроризму

Такое решение было принято на внеочередном совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба Сахалинской области, которое провел губернатор Валерий Лимаренко. В совещании приняли участие руководители органов исполнительной власти и правоохранительных ведомств, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

- Трагедия, произошедшая в Казани, потрясла всю страну, - подчеркнул глава региона. - Мы должны сделать все возможное, чтобы обезопасить наших детей от самых разных угроз. Работать нужно в комплексе: использовать высокотехнологичные цифровые средства, соответствующим образом обучать сотрудников учебных заведений, а также эффективно взаимодействовать с правоохранительными и охранными организациями.

В рамках практических тренировок специалисты островных школ и детских садов отработают алгоритмы поведения при совершении террористического акта, захвате людей в заложники и обнаружении подозрительных предметов. Будет проверено реагирование охранных предприятий и правоохранительных органов при поступлении сигнала о возникновении чрезвычайной ситуации.

Также педагогам расскажут о проблеме вовлечения молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность. В учебных организациях пройдут классные часы о законопослушном поведении и общешкольные родительские собрания.

Кроме того, во всех школах, детских садах и на спортивных объектах региона примут дополнительные меры по укреплению их антитеррористической защищённости.

На заседании также обсудили порядок взаимодействия государственных органов в ходе информационного сопровождения мероприятий по противодействию терроризму, а также потенциальные возможности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» по своевременному выявлению угроз совершения насильственных действий в образовательных учреждениях.