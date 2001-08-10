За сутки в Южно-Сахалинске ликвидировали 69 ям
Текущий ремонт дорог продолжается в Южно-Сахалинске и его пригородах. Сегодня ночью дорожники устраняли ямы на ул. Горького, в районе дворца спорта "Кристалл", а также на пр. Мира, около торгового центра "Рай" и в районе ул. Инженерной. Качество выполненных работ на обозначенных участках проверяют члены общественного совета по вопросам развития дорожной инфраструктуры, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, данный орган создан по инициативе мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Активисты уже осмотрели несколько городских улицы на предмет наличия ям и трещин, оценили состояние бордюрных камней и пр. (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/70/20472).
По словам одного из членов дорожного совета Евгения Черникова, подобная форма контроля позволяет непредвзято проверять работу дорожников, высказывать субъективное мнение:
- Опыт показывает, что не все нарушения покрытия вовремя бывают замеченными. Качество южно-сахалинских дорог, конечно, не везде нормальное, но хочу отметить, что работа не стоит на месте, замечания устраняются.
Сегодня, 19 мая, члены общественного совета проконтролируют качество выполнения работ на ул. Емельянова, а завтра - на ул. Пограничной. Контроль будет вестись на постоянной основе, согласно разработанному графику.
Днем в рамках текущего ремонта дорожники проводят работы на улицах 1905 года, Советской и Амурской, а также ул. Дружбы в Луговом. В ночь на 20 апреля в рамках текущего ремонта будут произведены работы по заливке трещин на ул. Сахалинской.
Напомним, работы по текущему ремонту дорог областного центра стартовали с наступлением устойчивых положительных температур. Наряду с плановым восстановлением асфальта особое внимание в этом сезоне специалисты уделяют устранению ям и выбоин, которые на интерактивной карте отмечают неравнодушные горожане и волонтеры на ресурсе "Сахалин.онлайн", который запущен в работу по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
Работы по устранению ям на дорогах в границах города продлятся до 1 июня. За этот период будут охвачены улицы: 1905 года, Сахалинская, Чехова, Южно-Сахалинская, Сентябрьская, Емельянова, Железнодорожная и пр. Мира. До 15 июня силами дорожников будут приведены в порядок планировочные районы городского округа.
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