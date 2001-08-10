Сахалинские школьники учились оказывать первую помощь
Урок медицинских знаний прошел в гимназии №2 Южно-Сахалинска. В нем приняли участие ученики, которые углубленно изучают химию и биологию. Встреча стала возможна благодаря соглашению о сотрудничестве между областным министерством здравоохранения и ведущим медицинским вузом Дальнего Востока.
Специалисты посвятили мастер-класс оказанию первой помощи. Это один из самых необходимых навыков, позволяющий сохранить жизнь человека. Для ребят, желающих связать жизнь с медициной, тема оказалась особенно актуальной.
– Профориентационные занятия мы проводим с ребятами 14-16 лет. Одна из задач – повышение грамотности в области медицинского образования. Многие видят себя врачами, поступают успешно в вуз. Однако к середине обучения понимают, что это не их призвание и уходят. Такие занятия помогают ребятам более осознанно принимать решения. Их формат не отличается от вузовского, – пояснил ситуацию директор института симуляционных и аккредитационных технологий ТГМУ Валерий Гнездилов.
Занятие состояло из теоретической и практической частей. Для отработки умений по сердечно-легочной реанимации использовался манекен и специальное приложение, которое позволяет отслеживать время, амплитуду движений и конечный результат. Трое учеников, лучше всех справившиеся с заданием, получат сертификаты. В числе этих ребят – одиннадцатиклассница Нина Чучина. Девушка уже определилась с выбором профессии.
– Буду поступать в ТГМУ. В моей семье я первая буду медиком. Считаю, что такие уроки, как сегодня, полезны. Каждый должен уметь проводить сердечно-легочную реанимацию, – поделилась мнением ученица 11-го класса.
Такие занятия также проходят в других школах Южно-Сахалинска и Корсакова.
Отметим, для островных ребят есть возможность обучиться в медицинском вузе по целевому направлению. В прошлом году в ТГМУ таким образом пытались поступить 46 выпускников сахалинских школ. Но справиться с экзаменационным заданием смогли только 26 человек.
В этом году у островных выпускников впервые появилась возможность попасть по целевому набору в вузы не только Дальнего Востока, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. Прием документов осуществляется в региональном минздраве до 31 мая. Подробнее об условиях набора можно узнать на официальном сайте ведомства в разделе «Кадры» – «Целевое обучение».
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