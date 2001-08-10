Тихоокеанское
информационное агентство
20 Мая 2021
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14:55, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на лекцию о том, как стать успешным фермером

Сахалинцев приглашают на лекцию о том, как стать успешным фермером

Южно-сахалинских сельхозпроизводителей приглашают принять участие в заседании круглого стола на тему: "Как стать успешным фермером". Мероприятие состоится 20 мая в рамках Недели предпринимательства.
В ходе заседания будут рассмотрены вопросы о мерах государственной и муниципальной поддержки сельхозпроизводителей, представлены кредитные продукты и типовые бизнес-планы для агропромышленного комплекса.
Мероприятие пройдет по адресу: ул. Емельянова, 6 (второй этаж). Начало в 10.00. Зарегистрироваться необходимо по ссылке http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1261/254. Телефон для справок 300-594 (доб. 1-5).
С графиком мероприятий Недели предпринимательства можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4243. Там же доступна для скачивания более подробная информация о каждом мероприятии.Южно-сахалинских сельхозпроизводителей приглашают принять участие в заседании круглого стола на тему: «Как стать успешным фермером». Мероприятие состоится 20 мая в рамках Недели предпринимательства.
В ходе заседания будут рассмотрены вопросы о мерах государственной и муниципальной поддержки сельхозпроизводителей, представлены кредитные продукты и типовые бизнес-планы для агропромышленного комплекса.
Мероприятие пройдет по адресу: ул. Емельянова, 6 (второй этаж). Начало в 10.00. Зарегистрироваться необходимо по ссылке http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1261/254. Телефон для справок 300-594 (доб. 1-5).
С графиком мероприятий Недели предпринимательства можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4243. Там же доступна для скачивания более подробная информация о каждом мероприятии.

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