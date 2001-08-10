На Дальнем Востоке есть востребованность в молодых профессионалах

Представители 10 регионов Дальнего Востока собрались сегодня, 19 мая, в Хабаровске, чтобы обсудить возможности для самореализации молодёжи. В форуме «ProДФО - Хабаровский край» приняли участие Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.

- Для управления предприятиями, министерствами должны приходить молодые люди, должны приносить новую энергию в работу, должны развивать нашу страну, - отметил Юрий Трутнев. - У молодежи больше возможностей, больше энергии, чтобы участвовать во всех процессах развития страны, которые мы стараемся поддерживать, в то же самое время есть один акцент - образование, естественно. Для того, чтобы включаться в созидательные процессы, чтобы быть успешным в жизни, нужно хорошее и качественно образование.

Дальний Восток стал точкой притяжения для молодых и активных людей.

- По молодежи в возрасте от 20 до 24 лет у нас уже миграционный приток, - заметил Юрий Трутнев. - Приезжает больше специалистов, чем людей, которые решили связать свою жизнь с другими территориями.

Молодые предприниматели могут воспользоваться мерами федеральной и региональной государственной поддержки. С помощью режимов ТОР и свободного порта, инфраструктурной поддержки на Дальнем Востоке уже реализуется более 2,6 тыс. инвестиционных проектов, создано 70 тыс. новых рабочих мест.

- На Дальнем Востоке действуют преференции для всех видов бизнеса, - подчеркнул вице-премьер. - Свободный порт Владивосток - для малого бизнеса. Территории опережающего развития - для крупных предприятий. Все меры поддержки, которые осуществляются на Дальнем Востоке, ориентированы прежде всего на активных людей. Так, «дальневосточный гектар» получили более 90 тыс. человек. Если есть желание создать свой бизнес, есть возможности и желание построить свой дом, заниматься сельским хозяйством, то можно получить землю в десятки раз быстрее, чем на какой-то другой части территории Российской Федерации.

Молодые люди могут получить уникальные возможности для развития карьеры.

- Мы всегда с большим удовольствием привлекаем молодежь к нашей работе по развитию Дальнего Востока, - рассказал вице-премьер. - Я сам ищу талантливых сильных молодых людей. Всегда сам встречаюсь, когда получаю информацию, что есть неравнодушный человек, которой готов закатать рукава и работать вместе с нами по развитию нашей страны, развитию Дальнего Востока. Иногда бывают, честно скажу, разочарования, иногда бывают находки. Сейчас мы вместе с Алексеем Олеговичем (Чекунковым) будем смотреть ряд молодых ребят для работы в объединенной Корпорации по развитию Дальнего Востока.

Десятки тысяч новых рабочих мест, созданных на Дальнем Востоке, сильно расширяют горизонт возможностей для специалистов.

- Главный вопрос, который мы слышим от инвесторов, это кадры, - отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. - К этому я хотел бы добавить еще один альтернативный путь, который может дать молодым людям очень серьезную, интересную дорогу в жизнь, позволяющую самореализоваться. Это путь государственной службы. Он ставит трудные задачи, но дает возможность молодым людям быстро развиваться как личностям, как профессионалам.

По его словам, в Минвостокразвития работает молодая команда, средний возраст руководящего состава составляет 41 год. При этом треть состава сотрудников министерства являются молодыми людьми в возрасте до 35 лет.

- Дух и комсомольский задор стараемся поддерживать, - рассказал министр. - Важно, что в нашей команде есть люди, которые не просто являются молодыми по духу и сознанию, но эти люди еще и дальневосточники - из Якутии, Хабаровска, Сахалина и других дальневосточных регионов.

Вице-премьер ответил и на вопросы, как же стать успешным, реализовать свои навыки на практике. Рецепт этого, по мнению Юрия Трутнева, достаточно прост. «Человек каждый день должен стараться уметь что-то больше, чем вчера – в квалификации, в профессиональных знаниях, в физических навыках. Тогда двигаясь по лестнице совершенствования, ты совершенно точно состоишься и в жизни, и в работе, и все у тебя будет хорошо».