Углубленные медосмотры станут доступны в Поронайске уже этим летом

Во время рабочей поездки в Поронайский район губернатор Валерий Лимаренко озвучил решение: с 1 июня запускают углубленную диагностику для пациентов 65+ по онкологическому профилю. А с 1 августа начнутся расширенные осмотры и по другим медицинским направлениям. Проходить обследование смогут не только поронайцы, но и жители соседних районов.

- Каждому пациенту из самой уязвимой категории 65+ должны быть доступны углубленные медосмотры. Жителей Поронайского района уже приглашали на диагностику в южно-сахалинский КДЦ. Но мы хотим, чтобы у пенсионеров была возможность обследоваться недалеко от дома, - подчеркнул глава региона.

Углубленный медосмотр включает ультразвуковую и функциональную диагностику, компьютерную томографию, консультации узких специалистов. Центры современной диагностики уже работают в Южно-Сахалинске и Тымовском, в июле такой центр откроется в Томари. Обследование по углубленным программам в ближайшее время начнут проводить не только в Поронайске, но и в Холмске, Углегорске и Охе. Работа организована в рамках проекта "Забота. Защита. Уважение", который реализуется по инициативе Валерия Лимаренко.

В Поронайске расширенные медосмотры будут проводиться на базе стационара – в помещениях, где сейчас временно располагается поликлиника. Она вернется в свое старое здание после окончания капитального ремонта. Работы идут с опережением графика, завершить их планируется к 25 июля.

- Ремонт выполняется в светлых тонах. Изменится расположение кабинетов для удобства пациентов. Появится комфортная мебель с подлокотниками и поддерживающими спинками, - рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов. - Мы уходим от привычной регистратуры, когда пациенту нужно стоять в очереди за картой. Вся медицинская документация заводится в единую цифровую систему. Мы переходим на электронную запись на прием к врачам, а также запись по телефону и через инфомат.

Капитальный ремонт в поронайской поликлинике не проводился 50 лет. Здесь предстоит заменить электропроводку и сантехнику, выровнять и покрасить стены, устроить подвесные потолки, заменить деревянный пол и двери на блоки ПВХ.