На Сахалине величина прожиточного минимума составила 15 914 рублей в месяц
В 2020 году среднедушевые денежные доходы в Сахалинской области, по предварительным данным, составили 60135,8 рублей в месяц, и по сравнению с 2019 годом увеличились на 1,9%. Степень социального расслоения по-прежнему остается высокой. Разница между средними уровнями денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами (коэффициент фондов) – 14,4 раза. Третья часть общего объема денежных доходов всего населения Сахалинской области (29,6%) была сосредоточена в руках 10% населения с наивысшими доходами, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинстате.
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения, по оценке, составила 15914 рублей в месяц. Самые высокие показатели прожиточного минимума по ДВФО в Чукотском автономном округе (23417 руб./мес.), в Камчатском крае (21319 руб./мес.) и Магаданской области (20629 руб./мес.). Сахалинская область остается на 5 месте, как и в прошлом году. По сравнению с 2019 годом число бедных в нашем регионе уменьшилось на 2,3 тысячи человек и составило 38 тысяч островитян, т.е. 7,8% от общей численности региона. Это самый низкий показатель среди регионов ДВФО. В среднем по России данный показатель равен 12,1%. Из 85 регионов России наша область находится на 7 месте по уровню бедности. Впереди Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Санкт-Петербург, г.Москва, Республика Татарстан, Московская и Белгородская области.
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