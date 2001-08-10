В Южно-Сахалинске на время ремонта ул. Ленина демонтируют светофор у Пенсионного фонда

Светофор, установленный в Южно-Сахалинске в районе Пенсионного фонда (Ленина, 69А), на время капитального ремонта ул. Ленина будет демонтирован. А пешеходный переход - перенесен на 75 метров южнее, ближе к повороту с ул. Дальней, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы по демонтажу объекта и переносу перехода будут проведены 21 мая. В связи с этим автомобилистов просят учитывать данные изменения при планировании своих маршрутов. Новый светофор появится на прежнем месте нынешней осенью, по окончании ремонтных работ. Кроме того, за мостом через р. Рогатка (с северной стороны) по требованию ГИБДД и просьбам жителей будут установлены знаки пешеходного перехода.