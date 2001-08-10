Сахалинские школьники получили грант Всероссийского конкурса

Команда волонтерского отряда школы №4 выиграла грант Всероссийского конкурса социальных проектов "Добро не уходит на каникулы", направленного на развитие добровольческой активности среди детей и подростков, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Конкурс проходил дистанционно. В этом году на рассмотрении у экспертов было более 400 работ российских школьников по 4 номинациям. Проект, который представили ребята из Южно-Сахалинска, победил в номинации "Оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, испытывающим проблемы с установлением дружеских контактов со сверстниками". Команда из 15 учащихся 9-11-х классов работали над его формированием несколько недель.

Ребята предложили организовать в школе специальный кабинет, где школьники могли бы перевести дух, пообщаться, сделать домашнее задание, почитать книгу, сыграть в интересные настольные игры или твистер, например. По задумке старшеклассников, это помещение должно стать настоящим островком дружбы для тех, кто ищет поддержку в решении своих вопросов или даже помощь школьного психолога. И средства выигранного гранта будут направлены на воплощение в жизнь этого социально значимого проекта, который реализуют до конца октября.

- Ребята из нашего волонтерского отряда активно участвуют в различных акциях добровольческого движения и не только. Например, они помогали в рамках проекта #МыВместе, ходили в приют "Пес и кот", занимали призовые места в конкурсах агитбригад - постоянно занимаются полезными делами и всегда очень инициативные, - рассказала куратор волонтерского отряда, педагог-психолог школы №4 Мария Пашкевич

Напомним, Всероссийский конкурс и одноименная акция "Добро не уходит на каникулы" реализуется Российским движением школьников. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование".