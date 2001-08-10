Жителей Южно-Сахалинска, накопивших долги, будут выселять из муниципального жилья
Зачастую иного выхода просто нет – задолженность по коммунальным платежам таких жильцов составляет на сегодняшний день более ста миллионов рублей. Поэтому Управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска совместно с отделом сбыта АО «СКК» разработали ряд мер, призванных коренным образом изменить ситуацию.
Так, в апреле было разослано более 600 уведомлений, которые сообщали должникам о том, что в случае неоплаты задолженности в указанный (30-ти дневный) срок, администрацией города Южно-Сахалинска будет инициировано исковое заявление с требованием о расторжении договора социального найма и выселении семьи.
Уже одна эта мера оказала положительное влияние на недобросовестных плательщиков, проживающих в муниципальных квартирах, - примерно шестая часть должников погасила свои долги. При этом максимальный единоразовый платеж составил 126 тыс. рублей.
«И всё же этого недостаточно» - комментирует ситуацию руководитель отдела по сбыту АО «СКК» Галина Ли. «Мы провели анализ просроченной дебиторской задолженности «муниципальщиков», вывели её среднемесячный показатель и увидели, что он в шесть раз превышает аналогичный показатель плательщиков приватизированных квартир. По-настоящему действенными будут только живые примеры того, что за коммунальные долги можно переехать из комфортабельной квартиры в общежитие с местами общего пользования (туалет, ванная, кухня) и площадью 6 кв.м. на человека».
Так, с 2019 года в Южно-Сахалинский городской суд с требованием о расторжении договора социального найма в связи с невнесением платы за ЖКУ было направлено около 3-х десятков исков. Примерно половина из них была удовлетворена – и неплательщиков выселили. Вторая половина поспешила оплатить долги и осталась в муниципальном жилье. На текущий момент в службе судебных приставов находится около 10 исполнительных производств о выселении должников, которые в самое ближайшее время поменяют свои жилищные условия на куда менее комфортные.
На фоне этих цифр отдел по сбыту АО «СКК» и МКУ «Управление жилищной политики» снова напоминают: злостные неплательщики за коммунальные услуги могут быть выселены из муниципального жилья по решению суда. Поэтому тем нанимателям, чья задолженность превышает 30 тысяч рублей, не стоит ждать досудебного уведомления, а необходимо обратиться в Управление жилищной политики (300 642, доб.10) и отдел по сбыту АО «СКК» (45 43 49, 50 04 99) для решения вопроса о полном погашении долга или заключения соглашения о его реструктуризации.
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