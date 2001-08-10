В Южно-Сахалинске закрыли для движения полосу на ул. Украинской

В связи со стартом капитального ремонта перекрыта северная полоса движения ул. Украинской в границах от пр. Мира до железнодорожного переезда. На дорожном участке выполняются работы по замене основания, сообщили ТИА "Острова" в городской администрации.

Вторая полоса будет закрыта для движения ориентировочно в конце мая — начале июня. Об этом будет сообщено дополнительно через СМИ.

Автомобилистов призывают учитывать эту информацию при движении по данному дорожному участку и обращать внимание на временные дорожные знаки.