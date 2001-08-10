Сахалинские школьники отправились в Артек
Победители регионального этапа конкурса "Живая классика" отправились в Крым в международный детский центр "Артек". В состав Сахалинской делегации вошли шесть школьников из Анивы, Долинска, Смирных, Охи и сел Быков и Троицкое. Ребята стали победителями регионального этапа конкурса "Живая классика" и участниками всероссийского этапа в 2020 и 2021 годах. Поездка в "Артек" - заслуженная награда для ребят, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГБУ "Региональный центр оценки качества образования".
Смена проходит с 15 мая по 4 июня. Для участников подготовлена интересная развлекательная и образовательная программа с мастер-классами от педагогов театральных институтов, встреч с известными деятелями культуры и блогерами. Главное событие смены – это абсолютный финал конкурса "Живая классика", где выступят 15 чтецов из разных регионов России.
- Ребята в моём отряде очень дружные и мы с лёгкостью нашли с ними общий язык. Смена только началась, но я успел познакомиться со многими ребятами, - поделился Илья Кудряшов. – Интересной оказалась встреча с книжным блогером Валерией Мартьяновой. Какая программа ждет нас в оставшиеся две недели сказать сложно, но я уверен, что это будет интересно и увлекательно. В "Артеке" здорово! Я первый раз в этом лагере и мне здесь очень нравится!
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:23 Сегодня Сахалинская область проведет в Москве роуд-шоу проектов ГЧП
08:25 Сегодня Углубленные медосмотры станут доступны в Поронайске уже этим летом
09:02 Сегодня Юрий Трутнев посетит Сахалинскую область
09:22 Сегодня В Сахалинской области пройдет акция #СилаКниги
09:38 13 Мая В Южно-Сахалинске готовят к запуску систему проката электровелосипедов
14:36 13 Мая В Южно-Сахалинске устанавливают капитальные треугольники видимости
10:44 13 Мая С Южно-Курильского дорожного управления взыщут более 44 миллионов рублей
10:24 14 Мая Жителям Южно-Сахалинска рассказали, как принять участие в озеленении города
15:36 29 Апреля Сахалинцам рекомендуют не мешать строителям заниматься капремонтом сетей
15:06 30 Апреля В Александровске-Сахалинском снова начинаются интриги вокруг поста мэра
18:07 1 Мая Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона
11:51 1 Мая Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности
Выбор редакции
- 13:30 Сегодня Жителей Южно-Сахалинска, накопивших долги, будут выселять из муниципального жилья
- 14:16 Вчера Сахалинские школьники учились оказывать первую помощь
- 12:52 Вчера Сахалинским старшеклассникам показали настоящую хирургическую операцию
- 09:18 Вчера Сахалинку, не оплатившую штраф вовремя, приговорили к обязательным работам
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?