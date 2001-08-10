Сахалинские школьники отправились в Артек

Победители регионального этапа конкурса "Живая классика" отправились в Крым в международный детский центр "Артек". В состав Сахалинской делегации вошли шесть школьников из Анивы, Долинска, Смирных, Охи и сел Быков и Троицкое. Ребята стали победителями регионального этапа конкурса "Живая классика" и участниками всероссийского этапа в 2020 и 2021 годах. Поездка в "Артек" - заслуженная награда для ребят, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГБУ "Региональный центр оценки качества образования".

Смена проходит с 15 мая по 4 июня. Для участников подготовлена интересная развлекательная и образовательная программа с мастер-классами от педагогов театральных институтов, встреч с известными деятелями культуры и блогерами. Главное событие смены – это абсолютный финал конкурса "Живая классика", где выступят 15 чтецов из разных регионов России.

- Ребята в моём отряде очень дружные и мы с лёгкостью нашли с ними общий язык. Смена только началась, но я успел познакомиться со многими ребятами, - поделился Илья Кудряшов. – Интересной оказалась встреча с книжным блогером Валерией Мартьяновой. Какая программа ждет нас в оставшиеся две недели сказать сложно, но я уверен, что это будет интересно и увлекательно. В "Артеке" здорово! Я первый раз в этом лагере и мне здесь очень нравится!