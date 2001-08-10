Сахалинские и московские эксперты обсудили перспективы низкоуглеродного развития островного региона
Круглый стол, посвященный этой теме, накануне открыл серию мероприятий климатической недели Сахалинской области. В нем приняли участие представители органов власти, муниципальных образований, научных учреждений, бизнеса и культуры. В режиме онлайн к мероприятию присоединились специалисты из Москвы, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Сегодня многие страны, в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона, идут по пути низкоуглеродного развития. В связи с этим участники круглого стола рассмотрели вызовы и возможности декарбонизации экономики островного региона, в фокусе которой находится топливно-энергетический сектор. На него приходится более 90 процентов выбросов парниковых газов.
Представители нефтегазовых компаний рассказали о мерах, позволяющих удерживать низкие удельные объемы выбросов парниковых выбросов. Также эксперты рассмотрели тенденции формирования мирового спроса на продукцию с низким углеродным следом. В этой связи была обозначена заинтересованность компаний в реализации климатических проектов на Сахалине.
Островной регион имеет высокие показатели лесистости – около 70 процентов территории. Лес является важным ресурсом климатической политики как естественный поглотитель парниковых газов. Однако на фоне изменения климата риски возникновения лесных пожаров и болезней леса возрастают. Это необходимо учитывать при планировании мер мониторинга и профилактики лесных пожаров, а также защиты лесов от вредителей.
Также обсуждались особенности проявлений климатических изменений в акваториях Японского и Охотского морей. Меняющийся температурный режим океана уже негативно сказывается на промысле традиционных видов рыбных ресурсов. Это важно учитывать в программах развития.
В островном регионе завершается инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов за 2019 год. Результаты будут доступны общественности. Данные инвентаризации планируется использовать при разработке системы квотирования выбросов, предусмотренной в рамках эксперимента по достижению углеродной нейтральности на Сахалине. В настоящее время проект федерального закона об эксперименте находится на согласовании.
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