В Южно-Сахалинске проинспектировали качество ремонта ул. Пограничной
Представители дорожного общественного совета провели инспекцию на улице Пограничной. Активные горожане изучили качество проведенного текущего ремонта и устранения дефектов, о которых горожане сообщили через интерактивный сервис "Сахалин.онлайн", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
По итогу осмотра ул. Пограничной у проверяющих остались небольшие замечания по поводу наличия трещин на асфальтовом покрытии, но в целом качеством и оперативностью контролеры остались довольны. Директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Игорь Калашников сообщил, что все претензии взяты в работу и в ближайшее время будут устранены. Председатель общественного совета Южно-Сахалинска Алена Силачева выразила благодарность администрации города за подключение общественности к рабочему процессу, а также за своевременное устранение замечаний, которые выявляются в ходе приемки.
Напомним, общественный совет по вопросам развития дорожной инфраструктуры сформирован по поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Его основная задача - улучшение условий для пешеходов, автомобилистов, работы общественного транспорта, а также для горожан, предпочитающих передвигаться на велосипедах, самокатах.
Инспекции с общественниками будут продолжены, следующим объектом станет проспект Победы. Его проверят завтра. Всего же за сегодня было ликвидировано более 30 дефектов дорожного дефекта на ул. Амурской, Есенина, Хлебной и др. Завтра работы запланированы на улицах: Железнодорожная, 1-ая Московская, Чехова, Фабричная, Островная и др. Планируется устранить 88 дефектов площадью 164 кв. метров.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:23 Сегодня Сахалинская область проведет в Москве роуд-шоу проектов ГЧП
08:25 Сегодня Углубленные медосмотры станут доступны в Поронайске уже этим летом
09:02 Сегодня Юрий Трутнев посетит Сахалинскую область
09:22 Сегодня В Сахалинской области пройдет акция #СилаКниги
09:38 13 Мая В Южно-Сахалинске готовят к запуску систему проката электровелосипедов
14:36 13 Мая В Южно-Сахалинске устанавливают капитальные треугольники видимости
10:44 13 Мая С Южно-Курильского дорожного управления взыщут более 44 миллионов рублей
10:24 14 Мая Жителям Южно-Сахалинска рассказали, как принять участие в озеленении города
15:36 29 Апреля Сахалинцам рекомендуют не мешать строителям заниматься капремонтом сетей
15:06 30 Апреля В Александровске-Сахалинском снова начинаются интриги вокруг поста мэра
18:07 1 Мая Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона
11:51 1 Мая Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности
Выбор редакции
- 13:30 Сегодня Жителей Южно-Сахалинска, накопивших долги, будут выселять из муниципального жилья
- 14:16 Вчера Сахалинские школьники учились оказывать первую помощь
- 12:52 Вчера Сахалинским старшеклассникам показали настоящую хирургическую операцию
- 09:18 Вчера Сахалинку, не оплатившую штраф вовремя, приговорили к обязательным работам
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?