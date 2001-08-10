Тихоокеанское
информационное агентство
20 Мая 2021
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16:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске проинспектировали качество ремонта ул. Пограничной

В Южно-Сахалинске проинспектировали качество ремонта ул. Пограничной

Представители дорожного общественного совета провели инспекцию на улице Пограничной. Активные горожане изучили качество проведенного текущего ремонта и устранения дефектов, о которых горожане сообщили через интерактивный сервис "Сахалин.онлайн", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По итогу осмотра ул. Пограничной у проверяющих остались небольшие замечания по поводу наличия трещин на асфальтовом покрытии, но в целом качеством и оперативностью контролеры остались довольны. Директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Игорь Калашников сообщил, что все претензии  взяты в работу и в ближайшее время будут устранены. Председатель общественного совета Южно-Сахалинска Алена Силачева выразила благодарность администрации города за  подключение общественности к рабочему процессу, а также за своевременное устранение замечаний, которые выявляются в ходе приемки.

Напомним, общественный совет по вопросам развития дорожной инфраструктуры сформирован по поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.  Его основная задача -  улучшение условий для пешеходов, автомобилистов, работы общественного транспорта, а также для горожан, предпочитающих передвигаться на велосипедах, самокатах.

Инспекции с общественниками будут продолжены, следующим объектом станет проспект Победы.  Его проверят завтра. Всего же за сегодня было ликвидировано более 30 дефектов дорожного дефекта на ул. Амурской, Есенина, Хлебной и др. Завтра работы запланированы  на улицах: Железнодорожная, 1-ая Московская, Чехова, Фабричная, Островная и др. Планируется устранить 88 дефектов площадью 164 кв. метров.

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