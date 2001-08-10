На Сахалине обсудили перспективы развития волонтерского движения

Научно-практическая конференция "Волонтерское движение в библиотеках: опыт и перспективы развития" состоялась 20 мая в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

В конференции приняли участие специалисты СахОУНБ, представители областных библиотек, волонтеры Южно-Сахалинска. В онлайн режиме подключились специалисты муниципальных библиотек и волонтерских организаций из 12 муниципальных образований. Участники из центральных регионов России - Москвы и Тамбова - представили свои выступления в форме видеозаписи и слайд-презентации.

С приветственным словом обратилась к участникам конференции директор областной библиотеки Валентина Малышева.

- Сегодня жизнь библиотеки трудно представить без участия в ней волонтеров. Только с привлечением активистов, добровольцев можно наладить свою работу на 100 процентов и сделать ее более интересной и насыщенной.

О библиотеке как площадке для развития добровольческого движения рассказала заместитель директора на научной работе СахОУНБ Татьяна Арентова. Она отметила, что на поддержку добровольческого движения направлена программа "Волонтеры культуры", помогающая сформировать сообщество активных и неравнодушных граждан.

Успешные проекты, которые не обошлись без участия волонтеров, представили специалисты СахОУНБ. Ксения Царева рассказала о "Клубе волонтеров Центра чтения" и о площадках для бесплатного обучения начинающих волонтеров. Людмила Алеексеева и волонтёр библиотеки Вероника Тарская познакомили слушателей с библиотечным проектом "Народный сахалинский гид", представили к ознакомлению материалы, подготовленные Минкультуры РФ в помощь волонтёрам - "Сборник волонтерских практик в сфере культуры" и "Годовой отчет о реализации программы "Волонтер культуры" в России. Кстати, Вероника Тарская отметила, что волонтерство дало ей возможность встречаться учеными, музейными работниками, историками и их перенимать.

Неоценимый вклад, который вносят волонтеры в формирование книжного фонда областной специальной библиотеки для слепых отметила заместитель директора Ольга Нешпор. Так, с 2006 года в библиотеке началось изготовление тактильных книжек-игрушек для маленьких читателей. Первые такие книги были изданы благодаря проекту "Открываю мир кончиками пальцев", который реализовывался с привлечением волонтеров – студентов педагогического колледжа СахГУ и Сахалинского колледжа искусств.

Своим опытом взаимодействия с волонтерами поделились и специалисты муниципальных библиотек. Заведующая информационно-краеведческим отделом модельной центральной районной библиотеки Невельской ЦБС Ольга Егурнова рассказала, что их волонтеры - это активные читатели, которые хотят проявить свои творческие и организаторские способности. В ходе реализации проекта «Ресурсный информационный краеведческий центр» был проведен исследовательский поход на Императорское озеро. Волонтеры помогали искать необходимую информацию, а также активно участвовали в акции по благоустройству территории вокруг памятника погибшим морякам.

Библиотекарь Наталья Сойкина познакомила с опытом работы Александровск-Сахалинской ЦБС, специалист Лариса Анисимова представила итоги работы с добровольцами модельной центральной библиотеки Поронайской ЦБС.

О стратегиях работы в социальных сетях как площадке для общения и взаимодействия с волонтерами рассказали специалист СахОУНБ Ольга Маркелова и исполняющая обязанности заведующего юношеским отделом районной модельной центральной библиотеки им. В.М. Санги Ногликской ЦБС Анастасия Балабина.

Заместитель руководителя сахалинского отделения Российского Союза молодежи Даниил Плютин познакомил слушателей с целью и методами волонтёрской деятельности их корпуса, проектами, в которых принимает участие организация вместе со своими партнёрами.

В завершении совещания, Татьяна Арентова ознакомила слушателей с итоговым документом конференции, который вместе с материалами будет доступен на сайте СахОУНБ.