Полпред Юрий Трутнев положительно оценил работу Валерия Лимаренко

Вице-премьер Юрий Трутнев дал оценку работе Валерия Лимаренко на посту губернатора Сахалинской области. Полпред сделал заявление во время посещения СТК "Горный воздух", подводя итог всех сегодняшних совещаний и встреч.

- У меня есть возможность проверять эффективность работы руководителей практически всех 11 регионов ДВ, - заявил Юрий Трутнев. - Хочу заверить, что Валерий Игоревич работает хорошо. Это не значит, что он все делает безукоризненно: мы сегодня начали поездку с того, что осмотрели разваленный дом. Его сейчас убирают. Посмотрели нерасселенный аварийный дом. Работы еще очень много. Но я вижу, что ему небезразлично это, что он старается. Вот сейчас мы обсуждали вопросы жилищного строительства - он практически во всех программах, которые реализуются правительством Российской Федерации, сегодня принял участие. Нам нужно строить жилье - красивое, современное, по человеческим ценам. И он этим занимается, и занимается хорошо.

Полпред президента ДФО сегодня в рамках рабочей поездки провел совещание, посвященное строительству недорогого жилья в Сахалинской области. Также Трутнев посетил аварийный дом в островной столице, жители которого пять лет не могут переехать, и оценил улучшения в городской среде.