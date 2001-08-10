Юрий Трутнев провел в Южно-Сахалинске совещание по жилищному строительству

В Сахалинской области прошло совещание под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, на котором обсуждались вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья, реализация мероприятий по строительству арендного жилья, привлечение финансирования АО "ДОМ.РФ", комплексное развитие территорий.

Как отметил, открывая совещание, вице-премьер, одной из важнейших задач, стоящих перед властями, является строительство комфортного жилья.

- Для Сахалинской области, для Южно-Сахалинска вопрос строительства имеет принципиальное значение, - отметил он. - Сахалин занимает уверенно лидирующее место среди дальневосточных субъектов Российской Федерации по бюджетной обеспеченности. Это создает основу и возможности для того, чтобы Южно-Сахалинск развивался, становился красивым городом, чтобы люди получили комфортные условия. Ситуация начинается меняться в правильном направлении. Южно-Сахалинск выглядит лучше, чем до этого.

Рассматривались ход переселения из аварийного жилья, реализуемого в соответствии с Указом Президента РФ "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и реализация действующих программ по переселению из аварийного жилого фонда. С января 2021 по начало сентября 2026 года планируется переселить около 29 тысяч человек из аварийного жилого фонда площадью более 641 тысячи квадратных метров, расположенного на территории 18-ти муниципальных образований Сахалинской области. В этом году будет переселено 3,8 тысячи граждан.

Обсуждалась реализация мероприятий по строительству арендного жилья на территории Сахалинской области с привлечением финансирования АО "ДОМ.РФ", а также возможность строительства объектов инфраструктуры с помощью механизма инфраструктурных облигаций с использованием концессионных соглашений. Под жилищное строительство в субъекте определено 370 площадок. Пилотные проекты будут апробированы на площадках "Северный городок" и "Уюн" в Южно-Сахалинске. Между региональным правительством и ПАО "Группа Компаний ПИК" заключено соглашение о реализации проектов комплексной застройки площадью более 800 тысяч квадратных метров на территории Сахалина.

Механизм комплексного развития территорий осуществляется в восьми муниципальных образованиях, площадь жилья составит почти 2,5 миллиона квадратных метров. В том числе в Южно-Сахалинске планируется реализовать проект "Северный городок" общей площадью жилья 500 тысяч "квадратов".

- Строительство нового современного жилья – один из самых актуальных вопросов для региона, - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. - Мы поставили задачу ежегодно вводить по 500 тысяч квадратных метров жилых площадей. И очень важно, что у нас появляются дополнительные возможности для привлечения средств на эти цел.

По словам заместителя генерального директора АО "ДОМ.РФ" Дениса Филиппова, для развития рынка доступного арендного жилья в ближайшее время планируется подписание меморандума с руководством Сахалинской области. "Это даст старт возведению арендных домов в регионе. К реализации первого проекта можем приступить уже в этом году. Соглашение позволит привлекать в регион высококвалифицированные кадры, а также улучшать жилищные условия жителей, в том числе и льготных категорий. Кроме того, планируем применять в регионе механизм инфраструктурных облигаций для финансирования обеспечения инфраструктурой новых площадок под строительство. Это поможет снизить стоимость квадратного метра жилья и увеличить объёмы жилищного строительства в регионе".

- Позиции у Южно-Сахалинска в сфере строительства достаточно передовые, губернатор использует все инструменты, которые сегодня в стране создаются для поддержки жилищного строительства. Это разные формы: строительство арендного жилья, механизм комплексного развития территорий, привлечение финансирования ДОМ.РФ. Но нельзя сказать, что всего, что делается достаточно. Надо внимательно посмотреть зону жилой застройки, потому что у нас на Дальнем Востоке, в Сахалинской области земли более чем достаточно. С тем же деревянным домостроением посылать людей куда-то сильно за околицу, за много километров - неправильно. Потому, что они будут тратить время своей жизни, сидеть в машинах - ехать обратно. Им будет неудобно получать медицинскую помощь, любые другие услуги оказывать. Надо все эти вопросы решать так, чтобы жителям было комфортно жить и работать, – подвёл итоги Юрий Трутнев.

По итогам совещания Юрий Трутнев дал ряд поручений. Правительству Сахалинской области поручено рассмотреть проект по строительству 50 тысяч квадратных метров арендного жилья на территории Сахалинской области и проект меморандума о намерениях развития рынка арендного жилья в Южно-Сахалинске. В случае одобрения проекта регион должен обеспечить подписание соглашения с АО "ДОМ.РФ".

АО "ДОМ.РФ" рассмотрит предложение о привлечении финансовых средств на строительство инженерной инфраструктуры в Сахалинской области для реализации проектов жилищного строительства "Северный город" и "Уюн" через механизм инфраструктурных облигаций.

Минвостокразвития России, Минстрой России, государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального совместно с правительством Сахалинской области подготовят и представят в Правительство РФ согласованные предложения о распространении действия программы "Дальневосточная ипотека" на собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилом фонде, признанным таковым в соответствии с действующим законодательством, не имеющих иных жилых помещений, пригодных для проживания.