В Южно-Сахалинске Заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с работой спортивно-туристического комплекса "Горный воздух".

- У "Горного воздуха" великолепная перспектива для того, чтобы стать одним из лучших лыжных курортов Российской Федерации, войти в число лучших курортов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - отметил Юрий Трутнев. - Ситуация сейчас для этого располагающая. Во-первых, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил Правительству Россию задачу развивать внутренний туризм. В это направление сейчас вкладываются значительные бюджетные средства. Это надо, естественно, использовать в том числе и для развития «Горного воздуха». Во-вторых, очень сильно меняется снежный покров. Сегодня «Красная поляна» в Сочи всё позже и позже начинает открывать свои ворота для горнолыжного туризма. А здесь со снежным покровом все хорошо. Поэтому курорт "Горный воздух" может стать новой точкой притяжения для россиян.

ТОР "Горный воздух" на площадке одноимённого горнолыжного курорта создана в 2016 году. На сегодняшний день заключено 26 резидентских соглашений. Общий объём инвестиций по заключенным соглашениям составляет 24,9 млрд. рублей, планируется создание 1,5 тыс. новых рабочих мест. Фактически резидентами привлечено инвестиций в объеме 11 млрд рублей, создано 0,4 тыс. новых рабочих мест.

В 2021 году резидентами ТОР планируется ввести в эксплуатацию 4 объекта (два гостиничных комплекса, одну гостиницу с водным комплексом, один ресторанный комплекс). Общий объём инвестиций составляет 4 млрд рублей, будет создано 456 рабочих мест.

Планом-графиком реализации мероприятий по созданию инфраструктуры ТОР "Горный воздух" предусмотрено строительство 26 инфраструктурных объектов. По состоянию на 01.05.2021 завершено строительство 17 объектов.

Сейчас СТК "Горный воздух" включает в себя 18 трасс различного уровня сложности общей протяженностью более 35 км. До 2025 года в рамках строительства инфраструктуры ТОР "Горный воздух" должны быть построены еще 9 объектов общей стоимостью 4,3 млрд. рублей: горнолыжные трассы на горе Большевик и горе Красная, канатные дороги на горе Красная и горе Острая, система искусственного оснежения на горе Большевик, объемы инженерной и транспортной инфраструктуры.

По словам заместителя председателя правительства Сахалинской области Антона Зайцева, в этом году благодаря вводу гостиниц появится 336 номеров. Создается необходимая туристическая инфраструктура. Появится сетевой отель. Объекты будут введены до конца 2024 года.

- Нужно создавать условия для отдыха граждан Российской Федерации, - считает Юрий Трутнев. - Тем более, когда есть возможность сразу создавать условия для занятий спортом. У "Горного воздуха" есть уникальные возможности. При этом у подножия - город, все близко и удобно. "Горный воздух" – одна из точек, которая может сделать Южно-Сахалинск исключительным.

По итогам посещения СТК "Горный воздух" Юрий Трутнев дал ряд поручений. В том числе поручил Ростуризму совместно с правительством Сахалинской области представить предложения о мерах поддержки инвестиционных проектов, направленных на привлечение туристов.