Современные тренды образования обсудили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае состоялась панельная дискуссия на тему "Профориентация: где и чему учится успешная молодёжь ДФО", которая прошла в рамках форума "ProДФО - Хабаровский край". Спикерам было предложено обсудить современные тренды в образовании. Первый проректор КГАОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования", кандидат исторических наук Евгений Гузман привёл статистику, из которой следует, что среди абитуриентов Хабаровского края всё чаще востребованными становятся специальности среднего звена. Соотношение тех, кто выбирает рабочие профессии превысил показатель желающих получить высшее образование (57% против 43% соответственно).

- Несколько лет назад эта цифра составляла 48-49%., - сказал Евгений Гузман. - Что касается высшего образования, то в Хабаровском крае уже третий год подряд набор учащихся по численности в СПО выше, чем в вузы. Это факт, с которым мы должны смириться. А после 11 класса сегодня уходят в среднее профессиональное образование свыше 30% абитуриентов. Это говорит о том, что растёт востребованность. Мы констатируем на территории Хабаровского края, что трудоустройство выпускников, именно специалистов среднего звена составляет 87%. Остальные - уходят в декрет, продолжают обучение в вузах или уходят в армию. И менее 1% сегодня стоит на рынке труда как незанятое население. Это говорит о том, что сегодня система она ориентирована и Хабаровский край входит в тройку регионов по синхронизации экономики и системы образования.

Важная роль в выборе профессии отводится профориентации. Но как отметили спикеры, в классическом понимании, данный метод выбора профессии себя изжил. Генеральный директор КГАНОУ "Краевой центр образования" Эльвира Шамонова считает, что помогать человеку с выбором профессии нужно с раннего детства.

- Самый главный тезис современной школы - нельзя учить детей, нужно учить ребёнка., - сказала она. - Учим ребёнка начиная с двух лет, когда он попадает в детский сад. Его индивидуальный личный маршрут приведёт его к серьёзному и профессиональному пониманию самого себя.

Свою коллегу поддержал предприниматель, бизнес-консультант, который издал серию книг на тему поиска своего предназначения и самого себя Павел Кочкин. Он также считает, что идея с профориентацией устарела и не работает. По его мнению, не имеет никакого смысла в старших классах спрашивать школьника кем он хочет стать, так как ответ зачастую будет не обдуманным.

- Детям бесполезно этот вопрос задавать и профессиональные педагоги это хорошо знают, - пояснил эксперт. - Действенны только эксперименты. Что это означает? Нужно с раннего детства показывать ребёнку самые разные направления: отправили его на музыку - смотрим, пробуем его в спорте - смотрим, даём ему краски - смотрим что он с ними будет делать. Наша работа как педагогов и экспертов в этой теме дать им все возможности. Все эти элементы в раннем возрасте доступны. Чем больше мы дадим детям экспериментальной базы, тем больше шансов у них потом будет выбрать профессию.

По мнению специалистов меняются тренды и в самом образовании. Время не стоит на месте и педагогам следует обратить на это внимание.

- Образование одна из самых консервативных отраслей, но пандемия показала, что мы можем очень быстро меняться, - заявил директор АНО ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия)» Владислав Хабаров. - Сейчас одна из самых актуальных проблем то, что мы со своими студентами общаемся на другом языке. Мы все понимаем, что есть клиповое мышление, что молодёжь сейчас не может 40 минут сидеть на лекциях, не может воспринимать методы, которые мы раньше использовали. Нам надо сейчас и методы профориентационной работы менять и делать профориентацию захватывающей и интересной для молодёжи.

По мнению экспертов, пандемия сыграла ещё одну важную роль в российском образовании. Она показала, что онлайн-образование тоже может быть эффективным.

- Если допустим до пандемии к онлайн-репетиторам обращалось человек 10-12 из класса, то сегодня процентов 80 класса может уходить в это направления развития онлайн, - отметил учитель магаданской гимназии № 13, «Учитель года 2020» из Магаданской области Константин Зеленский. - Поэтому тут как посмотреть. Если с точки зрения качества образования, то была просадка, но с точки зрения популяризации онлайн-образования с привлечением его как инструмента получения образования, то это дало свой эффект.