Юрий Трутнев ознакомился с работой ИТ-парка «Сахалин»

Во время посещения первого в островном регионе рабочего пространства для специалистов и компаний, занятых в сфере высоких цифровых технологий, Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО отметил важность индивидуального подхода при цифровизации различных отраслей.

ИТ-парк площадью 500 квадратных метров способен принять до десяти небольших компаний. Здесь есть коворкинг, конференц-зал, переговорные комнаты, офисные помещения, и что особенно важно, мощная компьютерная техника. Оборудовано 50 рабочих мест для специалистов, которые, в том числе, готовы помочь повысить качество оказания государственных услуг гражданам.

- Очень важно, чтобы вся эта работа была направлена именно на улучшение качества жизни дальневосточников, – считает Юрий Трутнев.

В Сахалинской области цифровизация активно проводится в различных сферах. В строительстве перевод бумажной документации в электронный формат, позволяет удобнее отслеживать основные процессы: от этапа проектирования до появления реальных объектов. Инвесторы могут увидеть на инвестиционной карте инженерное обустройство и логистические цепочки.

Цифровизация предполагает значительное упрощение для жителей в сфере социальной защиты и медицины. Все льготы, положенные сахалинцам и курильчанам, начисляются автоматически. Это позволяет избежать хождения по кабинетам.

- Мы провели полную цифровизацию всех процессов в поликлиниках, - доложил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. - Теперь у нас единая база медицинских данных, в том числе единый архив медицинских изображений. Врач в любом учреждении может найти необходимую информацию о лечении пациента. Это, в том числе, позволяет нам увеличить в два с половиной раза число жителей, которые в этом году пройдут диспансеризацию.

Завершается работа над выпуском специального мобильного приложения, которое будет удобно для пользователей единой социальной карты, внедренной на островах. В этом году картами планируют обеспечить 200 тысяч жителей региона. Она позволяет использовать различные сервисы. Например, дает право на получение скидки в магазинах и аптеках, посещение учреждений спорта и культуры. Её можно предъявить вместо медицинского полиса. А мобильное приложение позволит жителям региона не просто пользоваться всеми услугами на льготных условиях, но и давать обратную связь.

Отметим, ИТ-парк "Сахалин" открылся в регионе накануне. Здесь создана инфраструктура для поддержки и развития стартап-проектов: от идеи до внедрения конечного высокотехнологичного продукта на региональном и зарубежном рынке.

Сахалинская область в числе нескольких пилотных регионов России разрабатывает собственную детальную стратегию цифровой трансформации. В дальнейшем опытом, накопленным на островах, смогут воспользоваться и другие дальневосточные регионы.