Тихоокеанское
информационное агентство
21 Мая 2021
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09:29, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Три из десяти лучших пейзажей России сняты на островах Сахалинской области

Три из десяти лучших пейзажей России сняты на островах Сахалинской области

Русское Географическое Общество опубликовало работы финалистов конкурса "Самая красивая страна". В самой престижной номинации "Пейзаж" в финал вышли три островных фото: туманный маяк Анива на острове Сахалин от Александра Усика, "Улыбка кита" с Курильского острова Янкича от Евгения Борисова и пейзаж с “окрылённым” вулканом Креницына на острове Онекотан авторства Александра Кукринова, рассказали ТИА "Острова" в ГБУ "Сахалинский туристско-информационный центр".

В конкурсе приняли участие более шести тысяч человек из 18 стран мира. В общей сложности они прислали более 65 тысяч работ. Итоги подведут 2 июня, а до 26 мая открыто голосование за приз зрительских симпатий.

А в начале июня состоится заседание жюри фотоконкурса, которое определит победителей в каждой номинации. В состав жюри входят известные общественники и деятели культуры, признанные отечественные и зарубежные мастера фотографии и операторы, среди которых: Сергей Горшков, Виктор Тяхт, Максим Мармур, Торстен Милсе, Флориан Леду, Марко Урсо и Филипп Рос.

Также в жюри - актёры театра и кино Сергей Гармаш, Владимир Машков и Антон Шагин, основатель Галереи имени братьев Люмьер и Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская, директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, космонавт Иван Вагнер. Возглавляет жюри Константин Лейфер - фоторедактор, доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.

Призами для победителей в номинациях станут премии в размере 250 тысяч рублей. 

"Самая красивая страна" по праву считается наиболее масштабным российским фотоконкурсом. За шесть лет победу в нём оспаривали более полумиллиона снимков. В этот раз, как и в прошлые годы, он привлёк много новых авторов. Впервые на суд жюри свои работы представили 6039 участников. Среди них - 1116 детей. Для участия в проекте не обязательна дорогая фототехника. Главное правило - все снимки должны быть сделаны на территории России.

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