Три из десяти лучших пейзажей России сняты на островах Сахалинской области
Русское Географическое Общество опубликовало работы финалистов конкурса "Самая красивая страна". В самой престижной номинации "Пейзаж" в финал вышли три островных фото: туманный маяк Анива на острове Сахалин от Александра Усика, "Улыбка кита" с Курильского острова Янкича от Евгения Борисова и пейзаж с “окрылённым” вулканом Креницына на острове Онекотан авторства Александра Кукринова, рассказали ТИА "Острова" в ГБУ "Сахалинский туристско-информационный центр".
В конкурсе приняли участие более шести тысяч человек из 18 стран мира. В общей сложности они прислали более 65 тысяч работ. Итоги подведут 2 июня, а до 26 мая открыто голосование за приз зрительских симпатий.
А в начале июня состоится заседание жюри фотоконкурса, которое определит победителей в каждой номинации. В состав жюри входят известные общественники и деятели культуры, признанные отечественные и зарубежные мастера фотографии и операторы, среди которых: Сергей Горшков, Виктор Тяхт, Максим Мармур, Торстен Милсе, Флориан Леду, Марко Урсо и Филипп Рос.
Также в жюри - актёры театра и кино Сергей Гармаш, Владимир Машков и Антон Шагин, основатель Галереи имени братьев Люмьер и Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская, директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, космонавт Иван Вагнер. Возглавляет жюри Константин Лейфер - фоторедактор, доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.
Призами для победителей в номинациях станут премии в размере 250 тысяч рублей.
"Самая красивая страна" по праву считается наиболее масштабным российским фотоконкурсом. За шесть лет победу в нём оспаривали более полумиллиона снимков. В этот раз, как и в прошлые годы, он привлёк много новых авторов. Впервые на суд жюри свои работы представили 6039 участников. Среди них - 1116 детей. Для участия в проекте не обязательна дорогая фототехника. Главное правило - все снимки должны быть сделаны на территории России.
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