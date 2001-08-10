Школьников из Южно-Сахалинска зовут на

Южно-сахалинских школьников приглашают принять участие в новом сезоне всероссийского конкурса "Большая перемена", проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Регистрация участников проводится на платформе bolshayaperemena.online. Заявки принимаются до 1 июня 2021 года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Главная цель конкурса – дать возможность каждому участнику найти свои сильные стороны и раскрыть свои таланты. Критерием оценки на "Большой перемене" является не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, коммуникативные качества, способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

С этого года в "Большой перемене", помимо старшеклассников, смогут принять участие ученики 5-7 классов. Для них будет подготовлен специальный геймифицированный трек. Финал конкурса пройдет в июле 2021 года в "Артеке". Победителями в этой возрастной категории станут 300 школьников, они получат суперприз – "путешествие мечты" на поезде "Большая перемена" от Москвы до Владивостока и обратно.

Впервые вместе со школьниками в "Большой перемене" смогут участвовать и студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования. Как и ученики 8-10 классов, победители конкурса получат денежные призы, которые смогут направить на образование и саморазвитие. 300 учеников 10 классов и 150 студентов 3-4 курсов образовательных учреждений среднего профессионального образования получат по 1 млн руб., 300 учеников 8-9 классов и 150 студентов 1-2 курсов получат по 200 тыс. руб.

Расширится и палитра вызовов "Большой перемены". В первом сезоне конкурс проходил по девяти направлениям. В новом сезоне к ним добавятся направления "Открывай новое!", посвященное развитию образовательных технологий, "Предпринимай!", посвященное молодежному предпринимательству, и специальное направление "Служи Отечеству!", партнером которого выступит движение "Юнармия".

Первые этапы конкурса пройдут дистанционно на платформе bolshayaperemena.online. Участники смогут пройти тестирование на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию. Также в дистанционном формате пройдет решение кейсовых заданий. Очные полуфиналы конкурса для учеников старших классов пройдут во всех федеральных округах, а финал конкурса состоится в "Артеке" в ноябре 2021 года.

Более подробная информация опубликована на платформе bolshayaperemena.online.