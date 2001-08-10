Школьников из Южно-Сахалинска зовут на "Большую перемену"
Южно-сахалинских школьников приглашают принять участие в новом сезоне всероссийского конкурса "Большая перемена", проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Регистрация участников проводится на платформе bolshayaperemena.online. Заявки принимаются до 1 июня 2021 года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Главная цель конкурса – дать возможность каждому участнику найти свои сильные стороны и раскрыть свои таланты. Критерием оценки на "Большой перемене" является не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, коммуникативные качества, способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях.
С этого года в "Большой перемене", помимо старшеклассников, смогут принять участие ученики 5-7 классов. Для них будет подготовлен специальный геймифицированный трек. Финал конкурса пройдет в июле 2021 года в "Артеке". Победителями в этой возрастной категории станут 300 школьников, они получат суперприз – "путешествие мечты" на поезде "Большая перемена" от Москвы до Владивостока и обратно.
Впервые вместе со школьниками в "Большой перемене" смогут участвовать и студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования. Как и ученики 8-10 классов, победители конкурса получат денежные призы, которые смогут направить на образование и саморазвитие. 300 учеников 10 классов и 150 студентов 3-4 курсов образовательных учреждений среднего профессионального образования получат по 1 млн руб., 300 учеников 8-9 классов и 150 студентов 1-2 курсов получат по 200 тыс. руб.
Расширится и палитра вызовов "Большой перемены". В первом сезоне конкурс проходил по девяти направлениям. В новом сезоне к ним добавятся направления "Открывай новое!", посвященное развитию образовательных технологий, "Предпринимай!", посвященное молодежному предпринимательству, и специальное направление "Служи Отечеству!", партнером которого выступит движение "Юнармия".
Первые этапы конкурса пройдут дистанционно на платформе bolshayaperemena.online. Участники смогут пройти тестирование на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию. Также в дистанционном формате пройдет решение кейсовых заданий. Очные полуфиналы конкурса для учеников старших классов пройдут во всех федеральных округах, а финал конкурса состоится в "Артеке" в ноябре 2021 года.
Более подробная информация опубликована на платформе bolshayaperemena.online.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:43 Сегодня Современные тренды образования обсудили в Хабаровском крае
08:51 Сегодня Юрий Трутнев ознакомился с работой ИТ-парка «Сахалин»
09:04 Сегодня Сахалинца оштрафовали за то, что он забыл сообщить о трудоустройстве
09:24 Сегодня В кинотеатре "Октябрь" Южно-Сахалинска покажут эксклюзивное шоу группы Bon Jovi
10:24 14 Мая Жителям Южно-Сахалинска рассказали, как принять участие в озеленении города
13:57 14 Мая В Южно-Сахалинске часть улицы Ленина закрывают для движения до июля
11:50 14 Мая В Сахалинской областной библиотеке пройдут встречи с психологами
16:00 15 Мая В Корсакове на Сахалине доступная медицина появится к осени
15:36 29 Апреля Сахалинцам рекомендуют не мешать строителям заниматься капремонтом сетей
15:06 30 Апреля В Александровске-Сахалинском снова начинаются интриги вокруг поста мэра
18:07 1 Мая Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона
11:51 1 Мая Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности
Выбор редакции
- 12:16 Сегодня Двое сахалинских школьников стали призерами Всесибирской олимпиады
- 09:04 Сегодня Сахалинца оштрафовали за то, что он забыл сообщить о трудоустройстве
- 13:30 Вчера Жителей Южно-Сахалинска, накопивших долги, будут выселять из муниципального жилья
- 14:16 19 Мая Сахалинские школьники учились оказывать первую помощь
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?