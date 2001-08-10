Тихоокеанское
информационное агентство
21 Мая 2021
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В Южно-Сахалинске изменяется схема движения некоторых маршрутов
10:35, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске изменяется схема движения некоторых маршрутов

В Южно-Сахалинске изменяется схема движения некоторых маршрутов

На время ремонта ул. Украинской в Южно-Сахалинске скорректировано движение городских маршрутов № 10, 62 и 71. Автобусы будут двигаться по ул. Ленина до ул. Бумажной, сворачивая на ул. Милицейскую, потом на ул. Сахалинскую и далее следуя по маршруту, рассказали ТИА "Острова" в городской вдминистрации.

Отметим, что в связи с производством ремонтных работ и дорожной обстановкой, возможны незначительные корректировки в графике  автобусов. Южносахалинцам напоминают, что в режиме реального времени за движением пассажирского транспорта можно следить на информационном портале http://bus.yuzhno-sakh.ru/. Также обо всех перебоях в движении автобусов горожане могут сообщать в диспетчерскую МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска" по телефону: 51-00-51.

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