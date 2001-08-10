Двое сахалинских школьников стали призерами Всесибирской олимпиады

В Новосибирске подвели итоги заключительного этапа ежегодной Всесибирской олимпиады школьников. В числе победителей и призёров - двое старшеклассника с Сахалина, теперь они могут получить приглашение в Летнюю школу для одаренных детей в новосибирском Академгородке, рассказали ТИА Острова в СУНЦ НГУ.

Всесибирская открытая олимпиада школьников (ВООШ) — самая масштабная предметная олимпиада для старшеклассников за Уралом. Олимпиаду проводит Специализированый учебно-научный центр Новосибирского госуниверситета (СУНЦ НГУ - новосибирская физматшкола) по профильным предметам: информатике, химии - олимпиады 1 уровня в официальном Перечне РСОШ, физике, математике, биологии - олимпиады 2 уровня, а также по астрономии - олимпиада 3 уровня.

Олимпиада проводится в три тура: два отборочных и один заключительный, на который приглашаются призеры и победители отборочных этапов. Ежегодно олимпиадные площадки открываются в регионах Сибири. Дальнего Востока, а также в Центральной России, на Урале, в Поволжье и в Казахстане. В 2020/2021 учебном году из-за ограничений, связанных с COVID-19, от проведения олимпиады вынуждены были отказаться некоторые крупные площадки. В этой ситуации многие школы, ранее не участвовавшие в олимпиаде, открыли площадки для своих учеников.

Всего в этом году участниками олимпиады стали 27 646 человек, 6 876 из них дошли до финала. Призёрами и победителями финального этапа стали 1 642 участника.

Призерами олимпиады стали и двое школьников из Сахалинской области. Восьмиклассница из Холмска Елизавета Дигина заняла призовое место на олимпиаде по математике. Девятиклассник из Южно-Сахалинска Иван Кучеренко – призер по химии.

Отметим, что все призеры и победители, учащиеся в 8, 9 и 10 классах, могут быть приглашены в Летнюю школу, которую СУНЦ НГУ проводит в августе в Академгородке. Лучшие ученики Летней школы имеют возможность остаться учиться в СУНЦ НГУ.