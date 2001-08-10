Проспект Победы в Южно-Сахалинске хоть и с замечаниями, но приняли

В Южно-Сахалинске продолжаются инспекционные поездки по приемке дорог с участием представителей дорожного общественного совета, созданного по инициативе мэра Сергея Надсадина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

21 мая участники инспекции обследовали пр. Победы от одноименной площади до ул. Железнодорожной. Качество проведенного здесь текущего ремонта сегодня также проверили члены сахалинского саморегулируемого объединения строителей "Сахалинстрой" и студенты Сахалинского техникума строительства.

На проверяемом участке силами подрядной организации - ООО "Транслайн" устранены порядка 40 ям (700 кв метров), о которых люди сообщили через "Сахалин.Онлайн". Представитель компании Антон Скорик отметил эффективность такой работы:

- В нашей организации есть отдел по мониторингу асфальтобетонного покрытия, сотрудники которого контролируют качество выполненных работ. Но осмотр с общественниками помогает нам оперативнее выявлять возможные дефекты. Кроме того, наша компания уже заключила трехгодичный контракт по содержанию улично-дорожной сети, что позволит следить за качеством работ и устранять недостатки круглогодично. На все наши ремонтные работы существует гарантия.

Эксперт регионального отделения общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Валерий Ерохов по итогам осмотра отметил, что при возможном скепсисе к массовому привлечению общественности, в этом году приятно удивлен, насколько оперативно учитываются замечания и устраняются нарушения:

- Недавний объезд по ул. Горького - днем указали на дефекты, в ночь их устранили. Взгляд жителя - общественника и взгляд специалиста отличаются. Что хорошо по нормативам, не всегда удобно для пешеходов и водителей.

По мнению принявшего участие в инспекции генерального директора ассоциации "Сахалинстрой" Валерия Мозолевского, подобная кампания должна быть круглогодичной:

- Это как встал, умылся, покушал и пошел на работу, а не разовые акции. Толк будет только, если общественность станет постоянно обращать на это внимание, а специалисты - оперативно реагировать.

По итогам инспекционной поездки общественники приняли участок пр. Победы с некоторыми замечаниями. Выявленные дефекты дорожного покрытия внесены в ведомость по устранению недостатков. Данная работа подрядчика будет проверена.

Напомним, инспекционные поездки по приемке дорог с участием общественности стартовали в Южно-Сахалинске с начала нынешней недели. За 4 дня специалисты и горожане проверили улицы Горького, Пограничную, Емельянова.

На очереди: ул. Железнодорожная, Крайняя, Есенина, Бумажная, Пуркаева, Дзержинского, Карьерная, Чехова, Больничная и др.