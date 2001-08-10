Проспект Победы в Южно-Сахалинске хоть и с замечаниями, но приняли
В Южно-Сахалинске продолжаются инспекционные поездки по приемке дорог с участием представителей дорожного общественного совета, созданного по инициативе мэра Сергея Надсадина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
21 мая участники инспекции обследовали пр. Победы от одноименной площади до ул. Железнодорожной. Качество проведенного здесь текущего ремонта сегодня также проверили члены сахалинского саморегулируемого объединения строителей "Сахалинстрой" и студенты Сахалинского техникума строительства.
На проверяемом участке силами подрядной организации - ООО "Транслайн" устранены порядка 40 ям (700 кв метров), о которых люди сообщили через "Сахалин.Онлайн". Представитель компании Антон Скорик отметил эффективность такой работы:
- В нашей организации есть отдел по мониторингу асфальтобетонного покрытия, сотрудники которого контролируют качество выполненных работ. Но осмотр с общественниками помогает нам оперативнее выявлять возможные дефекты. Кроме того, наша компания уже заключила трехгодичный контракт по содержанию улично-дорожной сети, что позволит следить за качеством работ и устранять недостатки круглогодично. На все наши ремонтные работы существует гарантия.
Эксперт регионального отделения общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Валерий Ерохов по итогам осмотра отметил, что при возможном скепсисе к массовому привлечению общественности, в этом году приятно удивлен, насколько оперативно учитываются замечания и устраняются нарушения:
- Недавний объезд по ул. Горького - днем указали на дефекты, в ночь их устранили. Взгляд жителя - общественника и взгляд специалиста отличаются. Что хорошо по нормативам, не всегда удобно для пешеходов и водителей.
По мнению принявшего участие в инспекции генерального директора ассоциации "Сахалинстрой" Валерия Мозолевского, подобная кампания должна быть круглогодичной:
- Это как встал, умылся, покушал и пошел на работу, а не разовые акции. Толк будет только, если общественность станет постоянно обращать на это внимание, а специалисты - оперативно реагировать.
По итогам инспекционной поездки общественники приняли участок пр. Победы с некоторыми замечаниями. Выявленные дефекты дорожного покрытия внесены в ведомость по устранению недостатков. Данная работа подрядчика будет проверена.
Напомним, инспекционные поездки по приемке дорог с участием общественности стартовали в Южно-Сахалинске с начала нынешней недели. За 4 дня специалисты и горожане проверили улицы Горького, Пограничную, Емельянова.
На очереди: ул. Железнодорожная, Крайняя, Есенина, Бумажная, Пуркаева, Дзержинского, Карьерная, Чехова, Больничная и др.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:43 Сегодня Современные тренды образования обсудили в Хабаровском крае
08:51 Сегодня Юрий Трутнев ознакомился с работой ИТ-парка «Сахалин»
09:04 Сегодня Сахалинца оштрафовали за то, что он забыл сообщить о трудоустройстве
09:24 Сегодня В кинотеатре "Октябрь" Южно-Сахалинска покажут эксклюзивное шоу группы Bon Jovi
10:24 14 Мая Жителям Южно-Сахалинска рассказали, как принять участие в озеленении города
13:57 14 Мая В Южно-Сахалинске часть улицы Ленина закрывают для движения до июля
11:50 14 Мая В Сахалинской областной библиотеке пройдут встречи с психологами
16:00 15 Мая В Корсакове на Сахалине доступная медицина появится к осени
15:36 29 Апреля Сахалинцам рекомендуют не мешать строителям заниматься капремонтом сетей
15:06 30 Апреля В Александровске-Сахалинском снова начинаются интриги вокруг поста мэра
18:07 1 Мая Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона
11:51 1 Мая Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности
Выбор редакции
- 12:16 Сегодня Двое сахалинских школьников стали призерами Всесибирской олимпиады
- 09:04 Сегодня Сахалинца оштрафовали за то, что он забыл сообщить о трудоустройстве
- 13:30 Вчера Жителей Южно-Сахалинска, накопивших долги, будут выселять из муниципального жилья
- 14:16 19 Мая Сахалинские школьники учились оказывать первую помощь
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?