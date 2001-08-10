Для дальневосточной молодёжи хотят учредить собственный конкурс грантов
Для молодежи Дальнего Востока хотят учредить собственный конкурс грантов
Председатель Молодёжного парламента при Государственной Думе РФ Мария Воропаева выступая на форуме ProДФО в Хабаровском крае заявила о необходимости учредить собственный конкурс грантов для молодёжи Дальнего Востока. По мнению Воропаевой, молодые люди, проживающие в федеральном округе, находятся не в равных правах с жителями центральных районов страны.
"К сожалению мы сегодня не можем конкурировать с теми, кто живёт в центральной России. Молодёжь ДФО сегодня не может в том же объёме участвовать в мероприятиях. Поэтому, считаю, что для молодёжи ДФО нужен свой конкурс грантов", - отметила Воропаева.
Она добавила, что проживая в одной стране, возникают такие ситуации, когда жители отдалённых регионов не могут расчитывать на равную степень поддержки. Председатель Молодёжного парламента считает, что во всех регионах ДФО необходимо создать такие условия, чтобы они стали привлекательны не только для местной молодёжи, но и для всех россиян.
"Наша задача сделать так, чтобы как можно больше людей переехало на Дальний Восток, чтобы они понимали, что их здесь ждёт. Не только икра, океаны, но и какие-то конкретные меры поддержки. Наша задача - удержать, возвратить и привлечь. Эти меры поддержки должны не только помогать тем, кто живёт в ДФО, но и тем, кто сюда должен приехать. Мы понимаем, что регионы в отсутствии бюджетного финансирования сами не справятся, поэтому мы бы предложили вот эти меры поддержки софинансировать как из регионального, так и федерального бюджетов. Кстати, такие примеры уже есть, например, по инвестиционным проектам", - добавила Мария Воропаева.
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