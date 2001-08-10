Южносахалинцам рассказали о секретах "сладкого" бизнеса
Историей успеха с начинающими свое дело бизнесменами, студентами и школьниками в рамках Недели предпринимательства поделилась Анастасия Костенко, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказал начальник отдела поддержки предпринимательства Александр Акимов, формат Недели предпринимательства выстроен таким образом, чтобы мероприятия были полезны не только ведущим свое дело, но и смогли познакомить всех желающих с особенностями предпринимательской деятельности в разных сферах. Анастасия активный участник программы, рассчитанной в том числе на поддержку и развитие городского предпринимательского сообщества. За ее плечами большой личный опыт, которым она готова делиться с начинающими бизнесменами. Сегодня Анастасия - владелица цеха по выпечке сладких десертов и пирогов «Космос». Еще одно из направлений — организация обучающих мероприятий для опытных и начинающих кондитеров, детей. Причем с прошлого года по ее инициативе наставниками мастер-классов для взрослых выступают приглашенные мастера и шеф-кондитеры известные на всю страну. Это дало возможность местным специалистам повысить свой профессиональный уровень, не выезжая за пределы острова.
Предпринимательскую деятельность Анастасия начала летом 2019 года.
- Я всегда любила печь и готовить, делала торты на праздники детям, родным и близким. В 2016 году прошла обучение на нескольких кондитерских курсах и мастер-классах и почувствовала в себе силы выйти на новый уровень и начать свое дело, - поделилась с участниками хозяйка мастер-класса Недели предпринимательства.
Анастасия рассказала о своей общественной работе, участии в благотворительных проектах, городских ярмарках и акциях. Собравшимся был также интересен ее опыт работы над телевизионными проектами.
В своем цехе она активно использует технологии бережливого производства и делится с коллегами своими наработками. Постоянно повышает свой профессиональный уровень, активно учится.
После небольшой презентационной части Анастасия провела для собравшихся мастер-класс по созданию десертов.
- Меня вдохновляет отдача от моего дела - особенно, если идет речь о работе с детьми. Я рада, когда получается увлечь кулинарией ребят. У меня среди тех, кто прошел обучение, есть десятилетние мальчишки, которые самостоятельно готовят прекрасные торты для семейных торжеств. Когда видишь горящие глаза детей — это дорого стоит, - отметила Анастасия.
Помимо любимой работы, предприниматель находит время на хобби и увлечения, в которых тоже заметно преуспела. Так, например, на стенах ее мастерской среди дипломов есть награды как победителю вокальных конкурсов, спортивных соревнований нашего города.
- В скором времени мне предстоит выбрать специальность, на которую я буду учиться после школы. И я задумывалась над тем, чтобы связать свою дальнейшую жизнь с кулинарией. Теперь я убедилась, что любое дело, если не бояться, постоянно учиться и расти в нем, может быть интересным и прибыльным, - поделилась своими впечатлениями о мероприятии ученица школы с. Березняки Ольга. - Мне было интересно и моим друзьям тоже. Обязательно придем к Анастасии на мастер-класс еще раз.
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