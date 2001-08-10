Сахалинцам и курильчанам предлагают оценить качество дорог, услуг ЖКХ и общественного транспорта

Жители Сахалинской области области могут это сделать, приняв участие в ежегодном анонимном опросе. Его результаты будут использоваться для разработки предложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Помимо выбора предложенных вариантов ответов, по некоторым вопросам можно оставить свой комментарий или уточнение, что дает возможность указать на проблему адресно по конкретному району или улице.

Напомним, опрос проводится в соответствии с указом главы Сахалинской области. Его результаты будут ежегодно представляться на рассмотрение экспертной комиссии по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на областном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций, которых находится в собственности Сахалинской области или в муниципальной собственности, оказывающих услуги, необходимые для обеспечения жизнедеятельности населения.

Принять участие в онлайн-опросе может каждый житель области, имеющий доступ в интернет. Ссылка на опрос размещена на главной странице официального сайта Губернатора и Правительства Сахалинской области.