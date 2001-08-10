Тихоокеанское
информационное агентство
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17:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске продолжают устранять дорожные дефекты

В Южно-Сахалинске продолжают устранять дорожные дефекты

В областном центре продолжается текущий ремонт улично-дорожной сети. Завтра, 24 мая, дорожным службам предстоит выполнить большой объем работ по пр. Мира на участке от ул. Емельянова до ул. Пограничной, а также по ул. Горького, рассказали ТИА "Острова" в городской даминистрации.

В общей сложности силами подрядных организаций планируется устранить не менее 40 дефектов общей площадью почти 2000 кв. метров.

Напомним, что качество выполненных работ на этом и других ремонтируемых участках проверяют члены общественного совета по вопросам развития дорожной инфраструктуры. Общественникам предстоит осмотреть дороги  на предмет наличия на них ям и трещин, оценить состояние бордюрных камней.

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