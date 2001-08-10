Тихоокеанское
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Последний звонок в Холмске отметили концертом и фейерверком

Последний звонок в Холмске отметили концертом и фейерверком

Дистанция школьного пути для 198 холмских учащихся 11 – 12 – х классов подошла к концу, в прошедшую субботу они попрощались со своими учебными заведениями. Торжественные линейки по случаю окончания учебного года прошли во всех школах муниципалитета. В селах они завершились концертами и дискотеками в домах культуры, а в Холмске на Приморском бульваре   состоялся общегородской яркий праздник последнего звонка, рассказали ТИА "Острова" в МАУ "Холмск медиа".
Начался он с парада выпускников, которые под аплодисменты собравшихся прошли торжественным строем по Приморскому бульвару.
Конечно же, главные виновники торжества   не могли сдержать слез и эмоций.
- Для меня это очень волнительный день, - поделилась Елизавета Лапшина – учащаяся 11 класса лицея «Надежда». - Расставаться с любимыми учителями и одноклассниками   очень грустно.  Лицей – это маленькая семья, которая поддержит тебя в трудную минуту, где тебе тепло и уютно. Мы уже поплакали все вместе. Постараемся не потерять школьную дружбу.
С приветственными словами к выпускникам обратились вице – мэр Холмского городского округа Наталья Белоцерковская и директор Департамента образования администрации МО "Холмский городской округ" Татьяна Карнаух.
В свою очередь, благодарные одиннадцатиклассники наградили бурными аплодисментами своих родителей и учителей. Все дружно они произнесли клятву выпускников и, взявшись за руки, загадали свои самые заветные желания.
Подарком для всех собравшихся на Приморском бульваре стал большой эстрадный концерт с участием солистов и творческих коллективов центрального Дома культуры и выпускников школ, завершившийся общегородским вальсом при поддержке курсантов Сахалинского высшего морского училища Т. Б. Гуженко и ансамбля народного танца "Ассоль".
Почетное право подать последний звонок было предоставлено отличнице, выпускнице лицея "Надежда" Елизавете Горшковой и претенденту на золотую медаль, выпускнику профильного педагогического класса СОШ № 8 Александру Литвинову.
Все желающие могли принять участие в акции "Здоровый образ жизни". Они писали   на стикерах о своем негативном отношении к алкоголю, приклеивали их на маркерную доску и получали взамен сладости. Завершился праздник веселой дискотекой от приглашенного диджея и красочным фейерверком.

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