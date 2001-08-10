Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о бесплатном подключении домов к газу
Партия "Единая Россия" внесла в Государственную Думу законопроект о бесплатном подключении домовладений к газу. В документе прописано, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан
- "Единая Россия" детально проработала с Правительством ключевые положения этой программы, - рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания Президента России Владимира Путина с членами Правительства 19 мая. - Правительство уже утвердило дорожную карту по социальной газификации. Партия подготовила законопроект, который обеспечит на законодательном уровне решение задачи, которую вы поставили в Послании. Сегодня мы направим его в Государственную думу.
Секретарь Генсовета партии подчеркнул, что закон планируется принять в текущую сессию Госдумы, чтобы люди получили доступ к газу как можно скорее.
Напомним, в апреле "Единая Россия" обратилась к Президенту с инициативой о бесплатном подключении людей к газу. Глава государства поддержал предложение партии в своем Послании Федеральному Собранию и поручил Кабмину обеспечить бесплатное подключение людей к газу независимо от площади дома до 2023 года.
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