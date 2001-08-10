Тихоокеанское
информационное агентство
24 Мая 2021
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09:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине проходит акция "Судебные приставы – детям"

На Сахалине проходит акция

В преддверии Международного Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области с целью привлечения внимания общественности к проблемам защиты прав и законных интересов материнства и детства проводят ежегодную акцию "Судебные приставы - детям", рассказали ТИА "Острова" в УФССП России по Сахалинской области.

В рамках акции пройдут рейдовые мероприятия по адресам проживания должников по алиментным обязательствам, совместная работа с инспекторами ГИБДД по розыску автомобилей неплательщиков алиментов, также запланированы и благотворительные мероприятия для воспитанников детских домов, реабилитационных центров для детей.

Значимость проведения подобных мероприятий, безусловно, высока, так как благодаря работе с должниками по алиментам реализуется законное право ребенка на полноценное воспитание. А посещение детских учреждений с благотворительными целями воспитывает в обществе уважение и бережное отношение к наиболее уязвимой социальной категории общества – детям, которые с детства лишены любви и внимания родителей.

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