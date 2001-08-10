В Южно-Сахалинске пройдет выставка "СахалинСтройЭкспо"
Остался один день до начала одного из заметных событий деловой жизни Сахалинской области – 19-ой специализированной выставки "СахалинСтройЭкспо".
Она будет проходить в г. Южно-Сахалинске (Конгресс-Холл ТДЦ "Столица") 25 -26 мая 2021 года.
СахалинСтройЭкспо сегодня – это источник актуальной информации для участников сахалинского строительного комплекса и смежных отраслей. Участниками выставки техники, технологий, товаров и услуг стали 25 компании из Сахалинской области, Хабаровска, Челябинска, Санкт-Петербурга.
На выставке все желающие смогут познакомиться с различными технологиями строительства частных домов и решить для себя вопрос - из чего же строить дом, какие материалы использовать для его отделки, как благоустроить прилегающую территорию и многое другое.
Запланирована плотная программа мероприятий для проектировщиков , строителей, руководителей жилищно-коммунальных компаний, смежных отраслей и частных застройщиков.
25 мая в 11.00 состоится Конференция "Строительный комплекс Сахалина и Курил: современность и перспективы развития в новых экономических условиях / СТРОЙИНФОРМ".
Главной темой конференции этого года станет обсуждение списка инициатив межотраслевой стратегии цифровой трансформации строительной отрасли Сахалинской области, в рамках специальной сессии, которую проведет заместитель председателя Правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков. Приглашаются к обсуждению и внесению предложений руководители и специалисты строительных организаций.
Не менее интересными станут для специалистов новости в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве и капитальном ремонте, муниципальном нормировании городского озеленения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", в т. ч. вы узнаете особенности приемки строительных и дорожных объектов в части озеленения, а также как теперь получают разрешения на снос и пересадку зеленых насаждений, и ответы на многие другие актуальные вопросы.
Подробнее о программе мероприятий можно узнать на сайте выставки: https://sakhstroiexpo.ru
Часы работы выставки и программы сопутствующих мероприятий:
25-26 мая 2021 года с 10.00-17.00
Открытие выставки 25 мая 2021 года в 11.00
Вход на выставку свободный (с регистрацией при входе).
Телефон для справок.
До встречи на выставке "СахалинСтройЭкспо" в Конгресс-Холлле ТДЦ "Столица".
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