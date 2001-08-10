Валерий Лимаренко проверил качество ремонта дорог в Южно-Сахалинске

Во время объезда по областному центру глава региона проинспектировал, как выполнен ямочный ремонт на улице Горького, проконтролировал ход реконструкции Комсомольской и демонтаж аварийных домов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Мы все - губернатор, волонтеры, автомобилисты и пешеходы - должны быть уверены, что деньги, которые выделяются на содержание дорог, тратятся по назначению. Ямы и трещины сахалинских дорог наносятся на цифровую карту. Это делается для того, чтобы правильно ставить задачу по их устранению. Пока волонтеры не примут участок и не скажут, что ремонт проведен хорошо, дефекты останутся на карте, - подчеркнул Валерий Лимаренко.

Член городского дорожного общественного совета Алена Силачева рассказала, что на улице Горького устранили около 40 ям и трещин. У активистов есть возможность высказать замечания по качеству ямочного ремонта, и подрядчики их обязательно учитывают.

- Это замечательная инициатива - привлечь южносахалинцев. Безопасность на дорогах, в первую очередь, нас, жителей, и касается. Подключились также волонтеры в районах. За последний месяц качество наших дорог значительно улучшилось. Теперь нужно работать на предупреждение. Только есть намек на трещину - убирать и не допускать больших ям, - сказала Алена Силачева.

Глава региона с таким подходом согласился и предложил неравнодушным жителям сразу сообщать о намечающихся дефектах на Сахалин.онлайн.

На сегодняшний день в областном центре привели в порядок 29 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Стоит задача - к 1 июня ликвидировать все крупные недостатки на 17 основных транспортных артериях Южно-Сахалинска. Мелкие дефекты будут устранены к 1 июля. На всех участках пройдут волонтерские рейды.

В ходе объезда губернатор также проверил ход капитального ремонта улицы Комсомольской. Сейчас здесь идут работы второго этапа - на участке от проспекта Победы до улицы Емельянова. К ремонту приступили в прошлом июле, сдача по плану - в конце августа этого года. Дорога будет открываться для движения по мере готовности.

Здесь полностью заменили коммуникации, проложили сети водо- и теплоснабжения, обустроили ливневую канализацию. Подрядчик готов приступить к асфальтированию. Проект предусматривает не только укладку твердого покрытия, но и обустройство тротуаров, озеленение, уличное освещение.

На следующем этапе капитально отремонтируют Комсомольскую - на участке от Емельянова до Пуркаева. Подрядчик уже определен. Завершение работ намечено на 2022 год.

Еще одним пунктом объезда стала площадка, где ранее располагался аварийный дом по проспекту Победы, 22а. Здесь не был вовремя вывезен мусор после демонтажа здания. Сейчас площадка полностью расчищена. Земельный участок отдадут детскому саду «Ягодка». Валерий Лимаренко поручил не затягивать с этой работой и начинать благоустройство в ближайшее время.