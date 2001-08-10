Сахалинских работодателей просят ежемесячно рассказывать о вакансиях

Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области напоминает работодателям о необходимости ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей согласно ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сделать это можно через информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий "Работа в России", а также для более эффективного сотрудничества со службой занятости по подбору работников необходимо стать получателем услуг.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1503/1950 и на портале Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области https://tzn.sakhalin.gov.ru/.