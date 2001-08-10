Тихоокеанское
информационное агентство
24 Мая 2021
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11:36, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам предлагают проверить свои знания на Всероссийском налоговом диктанте

Южносахалинцам предлагают проверить свои знания на Всероссийском налоговом диктанте

Южносахалинцам предлагают принять участие в образовательной акции "Всероссийский налоговый диктант" и проверить свои знания в области налогообложения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По информации Межрайонной ИФНС России № 1 по Сахалинской области, онлайн-тестирование продлится до 30 мая на сайте www.diktant.nalog.ru. По его итогам каждый участник получит электронный сертификат.

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