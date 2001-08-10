Сахалинские школьники могут поделиться видео об островах и выиграть путешествие по России
Продолжается приём заявок от школьников 15-17 лет на участие во Всероссийском образовательно-туристическом конкурсе "Страна открытий", который проходит в соцсети TikTok. В рамках конкурса каждый участник может рассказать о своем регионе или городе, представить образ родного края, показать любимые парки, городские пространства и арт-объекты, научные и экспериментальные центры, музеи и другие места, которые заслуживают внимания туристов.
Для участия островным школьникам необходимо снять видеоролики про любимые места Сахалина или Курильских островов и выложить в TikTok с хештегами #странаоткрытий #сахалинскаяобласть
Победители отправятся в образовательно-туристическое путешествие "Страна открытий" вместе с популярными блогерами и режиссерами на уникальном детском поезде "РЖД". Также каждый финалист получит приз от партнеров конкурса и официальный статус амбассадора своего региона. Помимо этого, участники могут выиграть топовый смартфон, планшет и другие подарки от партнёров конкурса. Заявки принимаются до 31 мая. После конкурса благодаря полученным материалам будут формироваться образовательные туристические маршруты.
Проект должен показать глазами молодого поколения, как разнообразен отдых в России, как много в РФ интересных мест, как богата ее культура, история, отметила заместитель руководителя Ростуризма Евгения Чухнова. "Нам прежде всего хотелось, чтобы ребята глазами своих сверстников смогли увидеть свою страну, рассказать о ней так, как они ее видят, как бы они хотели презентовать свой регион", - сказала Чухнова.
Подробнее – на сайте странаоткрытий.рф или в TikTok по официальному хештегу #странаоткрытий
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