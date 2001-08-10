В Хомутово пройдет встреча с жителями по социальным вопросам

В планировочных районах Южно-Сахалинска продолжаются встречи с жителями по социальным вопросам, преимущественно ориентированных на граждан старшего поколения. Сегодня, 24 мая, прием состоится для жителей Хомутово, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в 18.30 по адресу: ул. 2-я Центральная, 39 (2 этаж, актовый зал). На вопросы горожан ответят вице-мэр Елена Федорова, представители профильных ведомств, занимающихся мерами социальной поддержки, в том числе в рамках регионального проекта "Забота 65 +", а также представители министерства здравоохранения.

С полным графиков встреч можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.