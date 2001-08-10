В Сахалинской библиотеке расскажут о тайфуне

Очередное заседание клуба "Народный сахалинский гид" пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 27 мая. Встреча будет посвящена 40-ой годовщине обрушения на Сахалин тайфуна "Филлис", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

О тайфуне, как самой разрушительной на памяти сахалинцев стихии, приведшей к человеческим жертвам и огромным экономическим потерям, расскажет руководитель Лаборатории лавинных и селевых процессов Сахалинского филиала ДГИ ДВО РАН, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Генсиоровский.

Мероприятие состоится в зале заседаний СахОУНБ. Начало в 18:30. Вход свободный. Телефон для справок: +7 (4242) 45-25-54