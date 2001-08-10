Школьники Южно-Сахалинска смогут найти работу на время летних каникул
27 мая в городском парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина состоится акция "Трудовое лето". Её организаторами являются Центр молодёжных инициатив, Южно-Сахалинский центр занятости населения и Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, рассказали ТИА "Острова" в Центре молодёжных инициатив.
Цель акции - профориентационная работа среди учащихся школ города, а также содействие в их трудоустройстве на летний период и проведение активного летнего отдыха на территории города.
В полдень на западной аллее, прилегающей к стадиону "Космос", развернётся выставка-инсталляция профессий. Здесь же профессиональные образовательные учреждения проведут свои презентации. Учащиеся школ, все желающие узнают об особенностях поступления и работы приёмных комиссий ВУЗов и ССУЗов. Одновременно на танцевальной площадке гости познакомятся с деятельностью творческих и спортивных учреждений города, учебного центра "Активное образование", экоцентра "Родник", детского технопарка "Кванториум" и других организаций. Найти работу на лето и пообщаться с работодателями школьники смогут в "Стеклянном шатре".
Параллельно с работой площадок для гостей парка Центр молодёжных инициатив организует развлекательную программу. Подростки и их родители увидят выступления коллективов "Сахалинского колледжа искусств", участников арт-фестиваля "Заяви о себе", спецназа УФСИН и другие творческие номера.
Приглашаем всех желающих! Мероприятие продлится с 12:00 до 15:30.
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