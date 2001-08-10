Сахалинским застройщикам рассказали о вакцинации от коронавируса
Администрация Южно-Сахалинска предложила городским застройщикам свою помощь в организации вакцинации сотрудников их предприятий. В рамках прошедшего «Дня открытых дверей» по вопросам инвестиционной деятельности, руководителям строительных организаций рассказали о том, как в областном центре проходит прививочная кампания от COVID-19, а также ответили на все интересующие вопросы о вакцинации.
Так, директор департамента социальной политики Эльвира Юркова сообщила о том, какую работу администрация проводит в части оказания содействия в вакцинации трудовых коллективов. Сотрудники муниципалитета совместно с представителями министерства здравоохранения и городскими врачами периодически выезжают на предприятия областного центра. Помимо разъяснительной работы, на подобных встречах всем желающим предлагают вакцинироваться на месте.
— Если сотрудники отказываются по причине каких-то опасений или страхов пройти вакцинацию, мы всегда можем подъехать и ответить на все вопросы, которые их беспокоят. Если мы не создадим коллективный иммунитет, то есть шанс окунуться в третью волну. Поэтому призываю всех руководителей подключиться к этой работе, — отметила заместитель главного врача поликлиники №2 Южно-Сахалинска Наталья Романова.
Также врач рассказала, что на Сахалине используют двухкомпонентную вакцину «Гам-КОВИД-Вак», ее иммуногенность составляет порядка 97%. Вакцинация гарантирует отсутствие летального исхода. В России эту процедуру уже прошли более 14 млн людей, на Сахалине более 70 тысяч.
В департаменте социальной политики готовы оказать консультационную помощь по вопросам выездной вакцинации на предприятиях. Справки по телефону: 31-27-10.
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