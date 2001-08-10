Сахалинский школьник вошел в число призеров Всероссийского конкурса "Большие вызовы"
Учащийся 10 класса лицея №1 Южно-Сахалинска, воспитанник технопарка "Кванториум" Никита Дин вошел в число призеров заключительного этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГБУ "Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области".
В марте он успешно выступил на региональном этапе конкурса "Большие вызовы" с научной работой "Автономный маяк, работающий за счет энергии приливов и отливов". Работа Никиты посвящена изучению видов альтернативной энергии и ее использованию в различных регионах России. В практической части он попробовал создать прототип маяка, который бы работал с помощью генератора, накапливающего природную энергию приливов и отливов для работы. Модель маяка школьник создал с помощью 3D принтера. Над проектом он работал совместно с учащимся гимназии №2 Тимофеем Кречетовым в течение года под руководством научного руководителя, старшего педагога дополнительного образования ДТ "Кванториум" Сергея Федотова.
- В дальнейшем планирую продолжить работу над проектом. В планах создание гибридной модели маяка и метеорологической станции на альтернативных источниках энергии, - рассказаля Никита Дин.
Заключительный этап конкурса был организован образовательным центром "Сириус" и проводился в дистанционном формате. В финальном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов приняли участие 1 460 школьников из 75 регионов России. Они прошли собеседование, тестирование и экспертизу работ.
- Конкурс "Большие вызовы" заинтересовал меня прежде всего передовыми направлениями для практических работ и тем, что это возможность встречи и общения с заинтересованными и увлеченными ребятами, – отметил учащийся лицея №1.
Конкурс научно-технологических проектов "Большие вызовы" в Сахалинской области проводится с 2018 года. Его главная цель - это повышение интереса школьников к проектной, научной и инженерно-технической деятельности. Исследования обязательно должны иметь прикладной характер.
- В заключительном этапе конкурса "Большие вызовы" от Сахалинской области участвовали пять школьников. Помимо Никиты о себе заявили ученик 9 класса Кадетской школы Виктор Печеник, десятиклассница Сабина Сон из лицея №1 Южно-Сахалинска, ученик 10 класса школы №26 и воспитанник ДД(Ю)Т Даниил Хаджинов и ученик 7 класса гимназии №2, воспитанник «Кванториума» Тимофей Кречетов. Ребята хорошо показали себя в финале. Участие в конкурсе такого масштаба это возможность начать свой путь в науке, воплотить в жизнь свои идеи, - заключила руководитель Центра выявления и поддержки одаренных детей Ирина Куканова.
На Сахалине конкурс "Большие вызовы" проводится в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" Национального проекта "Образование". Организаторами являются Центр выявления и поддержки одаренных детей Регионального центра оценки качества образования совместно с областным министерством образования. Мероприятие проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между Образовательным Фондом "Талант и успех" и Региональным центром оценки качества образования.
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