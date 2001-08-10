64 дорожных дефекта за сутки устранили на дорогах Южно-Сахалинска

Текущий ремонт дорог продолжается в Южно-Сахалинске. 24 мая силами дорожных служб устранено 64 дефекта общей площадью 1915 кв. метров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня работы проводились на пр. Мира от ул. Емельянова до ул. Пограничной (большими картами), ул. Горького от пл. Славы до пл. Победы, ул. Чехова, ул. Долинской, а также на дороге, ведущей к Сахалинской областной психиатрической больнице.

25 мая ремонтные работы планируются провести на ул. Горького и пр. Мира. В случае дождя ремонт график ремонтных работ будет скорректирован.