Тихоокеанское
информационное агентство
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17:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

64 дорожных дефекта за сутки устранили на дорогах Южно-Сахалинска

64 дорожных дефекта за сутки устранили на дорогах Южно-Сахалинска

Текущий ремонт дорог продолжается в Южно-Сахалинске. 24 мая силами дорожных служб устранено 64 дефекта общей площадью 1915 кв. метров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня работы проводились на пр. Мира от ул. Емельянова до ул. Пограничной (большими картами), ул. Горького от пл. Славы до пл. Победы, ул. Чехова, ул. Долинской, а также на дороге, ведущей к Сахалинской областной психиатрической больнице.

25 мая ремонтные работы планируются провести на ул. Горького и пр. Мира. В случае дождя ремонт график ремонтных работ будет скорректирован.

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