В Поронайске на Почетной доске представили лучших учеников

Торжественная церемония занесения имен лучших учеников района на Доску почета состоялась 21 мая в Поронайске. Мероприятие прошло в здании Департамента образования, культуры и спорта, где собрались ученики, их родители и педагоги.

- Дорогие ребята, вы достойны уважения и особого внимания, теперь ваши имена войдут в историю нашего района, - обратилась к школьникам директор департамента Наталья Анисова - Уважаемые родители, мы благодарны за то, что у вас такие прекрасные и умные дети!

Вместе с поздравлениями лучшие ученики получили свидетельства о занесении их на Доску почета. В этом году лауреатами стали: Иван Бугров (школа №2, г. Поронайска), Данила Кузьминов (школа №7, г. Поронайска, Ксения Топорина (школа №7, г. Поронайска), Надежда Лещенко (школа №1, г. Поронайска, Анна Матюхевич (школа №7, г. Поронайска), Валерия Вавулина (школа №8, г. Поронайска), Максим Меркулов (школа №1, г. Поронайска), Анастасия Штаролис (школа с. Восток), Вероника Волк (школа №2, г. Поронайска), Полина Низамова (школа №8, г. Поронайска), Анастасия Демина (школа №2, г. Поронайска), Виктория Жидкова (школа №7, г, Поронайска), Аркадий Рябов (школа №1, г. Поронайска), Дарина Клецина (школа №1, г. Поронайска) и Кирилл Донцов (школа №7, г. Поронайска).

От имени учеников слова благодарности сказала Анастасия Дёмина:

- Огромная благодарность всем тем, кто помогал нам достигать новых вершин в мире знаний. Большое вам спасибо!

Доска почета была открыта в 2019 году. Согласно положения производится поощрение учащихся 8-11 классов, добившихся высоких результатов в учёбе при примерном поведении. Занесение осуществляется сроком на один год. Выдвижение кандидатов проводится на основании ходатайств общеобразовательных учреждений и рассматривается комиссионно депутатами районного собрания, представителя общественности, советниками департамента образования, культуры и спорта Администрации.