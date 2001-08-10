Тихоокеанское
информационное агентство
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25 мая во Владимировке отключат холодную воду
09:15, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

25 мая во Владимировке отключат холодную воду

25 мая во Владимировке отключат холодную воду
В связи с работами на сети водопровода  25 мая с 14.30 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в районе Владимировка от ул. Проточной до ул. Маяковского, Холмское шоссе. 
Телефон диспетчерской  МКП "Городской водоканал" - 72-32-40. 

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