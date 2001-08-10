"Отклик" — современный формат конкурсной творческой деятельности, который объединяет музыкальных исполнителей, танцевальные коллективы, режиссеров, сценаристов, операторов, звукорежиссеров и мастеров монтажа. Приглашаем стать участниками одного из самых ярких событий этого года! Прием заявок уже стартовал.

Для того чтобы принять участие в фестивале видеоклипов "Отклик", необходимо внимательно ознакомиться с положением о фестивале, заполнить анкету участника и принести документы в ГАУК «Кинодосуговое объединение» по адресу:

г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 155 (приёмная). Заявки принимаются до 27 сентября 2021 года.

Хронометраж музыкальных видеоклипов должен быть не менее 1-ой минуты, но не более 7-ми; разрешение видео не менее 1920×1080 пикселей. От одного участника принимается не более 5-ти работ.

Подведение итогов обещает быть ярким аудиовизуальным шоу и состоится в декабре 2021 г. в ККЗ "Октябрь".

Организатором фестиваля выступит Сахалинское кинодосуговое объединение при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Информационные спонсоры фестиваля – ИА Sakh.com и «Радиостанция АСТВ».

Следите за обновлением информации о фестивале на сайте организатора и на странице в Инстаграм.

Телефон для справок: +7 (924) 283-72-06