В Южно-Сахалинске выбрали лучших юных исследователей

В областной столице провели ежегодный муниципальный конкурс научно-исследовательской и проектной деятельности школьников «Шаг в будущее», в которой приняли участие 126 учащихся из 19 школ города. Мероприятие проводится в рамках задач приоритетного национального проекта «Образование».

На базе технического нефтегазового института Сахалинского государственного университета школьники презентовали 109 проектов по трем направлениям: естественнонаучное, научно-технологическое и социально-гуманитарное. Все ребята блестяще справились с заданием, продемонстрировав высокий уровень эрудиции и умение вести дискуссию.

Конкурс проводился в двух возрастных категориях среди учащихся 8-9 классов и среди учащихся 10-11 классов.

На протяжении многих лет конкурс «Шаг в будущее» проводится при поддержке Сахалинского государственного университета. Экспертное жюри состоящее из преподавателей и студентов оценивали исследовательские работы старшеклассников, руководствуясь основными критериями: целеполагание, анализ существующих решений и методов, планирование работы и ресурсное обеспечение проекта, качество результата, проявление глубины знаний по теме, умение вести дискуссию. Также члены комиссии обращали внимание на умение выступающих самостоятельно организовать учебно-познавательную работу.

По итогам конференции «Шаг в будущее» лучшие исследовательские работы в своих направлениях представили:

- социально-гуманитарное направление: Назарова Мария (8 класс, Гимназия №3), Морозов Иван (9 класс, лицей №1), Дубровина Алиса (10 класс, Гимназия №3), Косенко Валерия и Балашова Мария (10 класс, школа № 32).

- естественнонаучное направление: Сабиров Евгений и Ивченков Даниил (9 класс, школа № 32), Кузьминых Станислав (8 класс, лицей №2), Шевелев Никита (8 класс, школа № 8), Макарова Ульяна (10 класс, школа № 32), Коткин Артём (11 класс, школа № 22), Жарких Полина (11 класс, школа № 1).

- научно-технологическое направление: Кузнецов Дмитрий (9 класс, лицей №1), Кузьмина Елизавета (10 класс, школа № 32).