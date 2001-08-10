Южно-Сахалинск обрабатывают против клещей

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании на территориях всех образовательных учреждений Южно-Сахалинска проводится акарицидная обработка против клещей.

Как рассказали в департаменте образования, такая обработка проходит в несколько этапов - перед каждой новой сменой в пришкольных лагерях дневного пребывания детей. К работам привлекаются специализированные организации, имеющие обученных сотрудников, оборудование и необходимые препараты, безопасные для людей. Участки в садах и школах обрабатываются исключительно по вечерам в сухую погоду и в отсутствии людей.

- Акарицидная обработка территорий проводится в областном центре ежегодно в мае. Работы планируется завершить до конца месяца, если не будет дождей. На сегодня почти все территории образовательных учреждений защищены от клещей, - сказал заместитель директора департамента образования Леонид Тамонов.

Напомним, что ежегодно в конце апреля-начале мая - перед началом активности клещей, обработку проводят в Южно-Сахалинске на всех зеленых зонах, в том числе в городском парке, скверах, на площадях, территориях школ и детских садов.

С памяткой о том, как обезопасить себя от укуса клеща https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3092/1265, и мерах профилактики клещевых инфекций https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1482/1104 можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.