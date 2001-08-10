Тихоокеанское
информационное агентство
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10:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На дорогах Сахалина и Курил обследуют проблемные люки

На дорогах Сахалина и Курил обследуют проблемные люки

По поручению губернатора Валерия Лимаренко работу начнут в Южно-Сахалинске. Далее выявлять проблемные участки с техническими колодцами будут во всех районах, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

- В мае мы провели большую работу по ямочному ремонту сахалинских дорог, - отметил Валерий Лимаренко. - Но жители часто жалуются на дефекты, которые образуются на проезжей части в местах установки люков. На некоторых участках выбоины достаточно глубокие. Поступим также, как с выявлением ям. Все проблемные люки необходимо будет занести на цифровую карту и в кратчайшие сроки устранить дефекты.

В муниципалитетах создадут актуальный реестр люков и установят их собственников, а затем с привлечением общественников и волонтеров  подробно обследуют участки проезжих частей.

Если люки находятся в зоне ответственности дорожных служб, дефекты оперативно устранят. В случае, когда у люков есть собственники – ресурсоснабжающие и телекоммуникационные организации, – они должны будут отремонтировать технические колодцы за свой счет. После восстановлением проезжей части займутся подрядчики, обслуживающие тот или иной участок дороги.

Сообщения и фотографии с ямами и выбоинами, в том числе в местах установки люков, жители региона могут оставлять на электронном ресурсе "Сахалин. Онлайн" в категории "Ненадлежащее содержание автомобильных дорог": https://сахалин.онлайн/. А по ссылке: https://map.сахалин.онлайн/  доступна интерактивная карта.

- Мы рассчитываем на отзывчивость неравнодушных жителей области, которые примут участие в этой работе. Это поможет существенно ускорить  устранение дефектов, – добавил министр по эффективному управлению регионом Олег Попов.

Отметим, параллельно работу по выявлению дефектов будут вести волонтеры и специалисты профильных ведомств.

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