Юные сахалинцы встретились с островными писателями
Встреча выпускников театрального отделения южно-сахалинской детской школы искусств № 2 с островными писателями состоялась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 24 мая в рамках проекта "Живые книги", рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба СахОУНБ.
Юных чтецов поприветствовал заместитель директора СахОУНБ Владимир Семенчик. Он рассказал о российских авторах, которые приняли участие в проекте "Живые книги", а также представил гостям сахалинских писателей, рассказы которых читали школьники. Это Николай Тарасов, Анна Сафонова, Елена Шевич и Ирина Левитес.
- Надеемся, что проект "Живые книги" мы будем продолжать и в следующем году. На Сахалине масса увлекательной прозы, написанной островными авторами, – подчеркнул Владимир Семенчик.
Присутствующие писатели признались, что им понравилось, как дети читали их произведения и поделились своими мыслями. Например, Николай Тарасов сказал, что этот проект – это нечто новое для библиотеки и для писательской организации, и он рад, что свежие молодые силы принимают в нем участие.
Елена Шевич поделилась тем, что ее вдохновляло на написание рассказов: это пережитые эмоции и события, которые по прошествии какого-то времени оказываются значимыми. А Ирина Левитес призналась, что дети смогли найти нужную тональность и, самое главное, поняли то, что писатель хотела донести до читателя. Анна Сафонова добавила, что складывать слова – это удовольствие. Особенно когда чувствуется, что человек читающий понимает, что читает, понимает автора, знакомится с ним.
Ребята, в свою очередь, задавали писателям вопросы об их жизни и творчестве. Кроме того, юные читатели поделились своими литературными предпочтениями, а также впечатлениями от прочитанных произведений.
В конце встречи всем участникам проекта "Живые книги" были вручены благодарственные письма и сувениры.
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